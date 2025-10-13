Nadace ČEZ: Starosta Lenešic - Byl to mazec, za hodinu hotovo

Nyní zde proto zakořeňuje 15 slivoní a 5 jabloní, na které přispěla obci Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy požadovanou částkou 48 760 korun. Navíc k nim ještě přibylo pět ořešáků financovaných z jiných prostředků.
„Navázali jsme tím na dávnou historii a tradici, kdy koncem 18. století vlastnil statky v Lenešicích Jakub Wimmer, svobodný pán z Wimmeru, který na svém panství zakládal sady a vysazoval ovocné stromy. Stromořadí jsme vysadili na veřejně přístupném pozemku podle cesty u řeky Ohře, kterou místní využívají ke koupání. Nyní vlastně ohraničuje obecní louku, které se říká Na Telecíně, neboť v minulosti sloužila k výběhu mladého dobytka. Lidé tudy chodí na procházky kolem řeky a do přilehlých polí. Louka je rovněž místem komunitního setkávání,“ uvedl lenešický starosta Zdeněk Plaček.
Podle jeho dalších slov vznikne časem Na Telecíně pěkné odpočinkové místo, neboť v budoucnu poskytnou vzrostlé ovocné stromy nejen plody, ale i stín. Poslouží i jako větrolamy a sníží prašnost z chmelnice. Navíc v jejich korunách najde útočiště i obživu řada živočišných druhů K samotné výsadbě se vyjádřil tak, že to byl mazec. „Nečekali jsme tak hojnou účast, jsou tu dospělí i děti, všichni přiložili ruce k dílu, takže máme místo za tři již za hodinu hotovo,“ poznamenal starosta. Jak ještě připomněl, obec Lenešice již před dvěma lety získala od Nadace ČEZ zhruba 50 000 korun na výsadu podstatné části lip srdčitých podél Hrádeckého potoka.
Díky grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky grantu Stromy podařilo vysadit přes 148 223 dřevin, které v zastavěných oblastech pomáhají zlepšovat životní prostředí. Stromy fungují přirozeně jako protihluková a protiprašná bariéra, poskytují stín, čímž ochlazují své prostředí, nabízejí úkryt ptákům i hmyzu, působí uklidňujícím dojmem na psychiku člověka a obecně zlepšují kvalitu života ve svém bezprostředním okolí. Jen v letošním roce 2025 tak byly nadací podpořeny celkem 132 projekty za více než 14 milionů korun, což celkem obnáší 10 842 kusy dřevin. V Ústeckém kraji jde letos o 12 projektů za 1 366 960 korun. Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy nebo okolí kapliček, lemují různé (hlavně polní) cesty, které slouží k procházkám přírodou mimo obec, a podobně. Grant také klade důraz na výsadbu místních původních odrůd, díky čemuž se do obcí například vracejí staré odrůdy ovocných stromů.
„Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály, dětská hřiště, koupaliště či cyklostezky, zakládají arboreta, remízky nebo naučné stezky s poznáváním různých druhů stromů…Ta variabilita je opravdu široká a máme radost, že je o grant stále velký zájem. Také nás těší, že výsadba probíhá často jako společenské mezigenerační setkání, jako tomu bylo třeba právě v Lenešicích,“ uzavřela ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva