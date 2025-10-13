Válek (TOP 09): Turek? Klasický postup, který využívají například dezinformátoři

14.10.2025 10:05

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze sociální sítě Filipa Turka.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek přichází na jednání vlády

„Pravidelně chodím do hospody, kde je mnoho lidí, které si nepamatuju, a těm půjčím svůj telefon, aby si na moje sociální sítě mohli napsat, co chtějí.“ Neuvěřitelný příklad absurdní argumentační akrobacie, kterou Filip Turek před časem předvedl.

Během nejčerstvější kauzy ale ani jednou svůj tým anonymních hospodských autorů nezmínil. Naopak vehementně popíral, že by něco takového na profilu vůbec kdy měl. Čekám, že v následujících dnech postupně obviní AI a hackery. Inu, klasický postup, který využívají například dezinformátoři.

Ostuda v přímém přenosu od někoho, kdo chce reprezentovat Česko v zahraničí. A to už ani nekomentuju to, že někoho označuje za "zapšklé zrůdičky." Normální politickou stranu by tento člověk nemohl reprezentovat nikde, natož ve vládě nebo sněmovně.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  TOP 09
  místopředseda vlády
autor: PV

Dostál (Stačilo!): Nenaskakujme na mediální atentáty páchané nespolehlivými plátky

11:02 Dostál (Stačilo!): Nenaskakujme na mediální atentáty páchané nespolehlivými plátky

