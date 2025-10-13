Válek (TOP 09): Turek? Klasický postup, který využívají například dezinformátoři

„Pravidelně chodím do hospody, kde je mnoho lidí, které si nepamatuju, a těm půjčím svůj telefon, aby si na moje sociální sítě mohli napsat, co chtějí.“ Neuvěřitelný příklad absurdní argumentační akrobacie, kterou Filip Turek před časem předvedl.
Během nejčerstvější kauzy ale ani jednou svůj tým anonymních hospodských autorů nezmínil. Naopak vehementně popíral, že by něco takového na profilu vůbec kdy měl. Čekám, že v následujících dnech postupně obviní AI a hackery. Inu, klasický postup, který využívají například dezinformátoři.
Ostuda v přímém přenosu od někoho, kdo chce reprezentovat Česko v zahraničí. A to už ani nekomentuju to, že někoho označuje za "zapšklé zrůdičky." Normální politickou stranu by tento člověk nemohl reprezentovat nikde, natož ve vládě nebo sněmovně.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV