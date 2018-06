Piráti spouštějí poslední papírovou petici

Kromě možnosti snadno se vyjádřit k práci politiků přes internet mají online petice mimo jiné usnadnit i zakládání občanských kandidátek. Piráti proto svou „Petici za online petice” adresují i Poslanecké sněmovně. 22 pirátských poslanců samo o sobě k prosazení nutných změn nestačí. Piráti ale věří, že právě i podpora veřejnosti petiční výbor Sněmovny přesvědčí.

Podle Pirátů jsou online petice otázkou změn technického rázu, nikoli změn legislativních. Drtivá většina petic by již mohlo být elektronických, kdyby u politiků a úředníků existovala vůle je přijímat a zabývat se jimi. Petenti v petici doslova uvádí, že „neexistuje žádný předpis, který by nutil petice dělat papírově. Podpisy se sbírají „postaru“ vlastně jen ze zvyku.”

Pirátský kandidát na primátora Prahy Zdeněk Hřib k tomu dodává: „Jedním z našich cílů je zapojit občany do rozhodování. Drtivá většina Pražanů je na internetu. Chceme jim maximálně ulehčit vyjádřit názor na to, co město dělá nebo co by mělo dělat. Věřím, že naše řešení osloví celé Česko. Nic tomu koneckonců nebrání, jen chybějící ochota politiků inovovat.” V případě úspěchu v říjnových volbách do pražského zastupitelstva plánuje možnost online petice zavést.

Piráti se inspirovali populární britskou stránkou https://petition.parliament. uk/, kde přijímá petice britský parlament. Při dosažení určitého počtu „podpisů” na petici odpoví vláda nebo ji dokonce projedná dolní sněmovna. Podle Pirátů by stejně tak podněty od občanů, které dosáhnou určité předem stanovené podpory, měla projednat rada nebo zastupitelstvo.

Online petice řeší i další problém. Usnadnily by totiž registraci občanských kandidátek. Dnes je k založení občanské kandidátky třeba sesbírat papírové podpisy 7 % obyvatel obce, což v Praze znamená bezmála 90 tisíc podpisů. Možnost, že Pirátům takto vznikne konkurence, šéfovi pražských pirátských zastupitelů Adamovi Zábranskému nevadí.

„Návrh může teoreticky rozdrobit podporu pro nás samotné, ale volby chceme vyhrávat tím, co nabízíme, ne tím, že to budeme dělat konkurenci těžší. Také jsme byli malá strana a museli jsme překonávat všemožné bariéry, které nám různí kmotři stavěli do cesty. I proto jsme nedávno odmítli návrh ANO, ODS a TOP 09 rozdělit Prahu na obvody, přestože bychom z rozdělení nyní sami těžili,” připomíná Zábranský návrh, který nakonec zastupitelstvo neschválilo o jediný hlas.

