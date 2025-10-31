Finanční správa: Objevila se další intenzivní vlna podvodných e-mailů a SMS

Finanční správa České republiky varuje veřejnost před další vlnou podvodných e-mailů a SMS, které se vydávají za oficiální komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy.

Útočníci zneužívají důvěru běžných občanů vůči úřední komunikaci. Podvodné zprávy proto často používají loga státních institucí. I jazykové formulace působí v porovnání s minulostí poměrně věrohodně. Cílem útočníků je vylákat osobní údaje, přihlašovací jména, hesla či bankovní informace.

„V posledních dnech se objevilo množství různých podvodných e-mailů a zpráv, které zneužívají název a logo Portálu občana ve spojení s údajným daňovým přeplatkem. Dokonce obsahují QR kód směřující na falešné stránky. Tyto zprávy jsou velmi věrohodné, proto apelujeme na občany, aby si jakýkoli podezřelý e-mail či SMS vždy ověřili.“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Jak podvodné zprávy poznat

  • odesílatel není z oficiální domény – e-maily finanční správy mají vždy koncovku @fs.gov.cz,
  • text vyvolává časový tlak (např. „poslední upozornění“, „obnovte registraci“, „vyzvedněte přeplatek do 3 dnů“),
  • zpráva obsahuje odkazy nebo QR kódy směřující mimo oficiální weby státní správy,
  • zpráva může obsahovat pravopisné chyby nebo nesrovnalosti v názvech organizací,
  • často jde také o údajný malý dluh či přeplatek, aby uživatel reagoval bez ověření.

Ukázka podvodné SMS:

Tato zpráva není od Finanční správy ČR. Odkaz vede na podvodnou doménu, která se pouze snaží napodobit oficiální stránky.

