Finanční správa: Objevila se další intenzivní vlna podvodných e-mailů a SMS

Útočníci zneužívají důvěru běžných občanů vůči úřední komunikaci. Podvodné zprávy proto často používají loga státních institucí. I jazykové formulace působí v porovnání s minulostí poměrně věrohodně. Cílem útočníků je vylákat osobní údaje, přihlašovací jména, hesla či bankovní informace.
„V posledních dnech se objevilo množství různých podvodných e-mailů a zpráv, které zneužívají název a logo Portálu občana ve spojení s údajným daňovým přeplatkem. Dokonce obsahují QR kód směřující na falešné stránky. Tyto zprávy jsou velmi věrohodné, proto apelujeme na občany, aby si jakýkoli podezřelý e-mail či SMS vždy ověřili.“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Jak podvodné zprávy poznat
- odesílatel není z oficiální domény – e-maily finanční správy mají vždy koncovku @fs.gov.cz,
- text vyvolává časový tlak (např. „poslední upozornění“, „obnovte registraci“, „vyzvedněte přeplatek do 3 dnů“),
- zpráva obsahuje odkazy nebo QR kódy směřující mimo oficiální weby státní správy,
- zpráva může obsahovat pravopisné chyby nebo nesrovnalosti v názvech organizací,
- často jde také o údajný malý dluh či přeplatek, aby uživatel reagoval bez ověření.
Ukázka podvodné SMS:
Tato zpráva není od Finanční správy ČR. Odkaz vede na podvodnou doménu, která se pouze snaží napodobit oficiální stránky.
autor: Tisková zpráva