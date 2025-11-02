Videozáznam s Babišem vytažen v živém vysílání. Vondráček ho smetl

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News diskutovali Aleš Juchelka (ANO), Libor Vondráček (Svobodní), Martin Baxa (ODS) a Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Moderátorka odstartovala diskusi zásadním tématem – fungování důchodového systému.
Juchelka diváky ujišťoval, že Babišova vláda myslí na to, aby systém fungoval, ale zároveň bude trvat na tom, že věk odchodu do důchodu se zastropuje na 65 letech. „Běžte se podívat za brány některých podniků, kde visí parte, kde se ukazuje, kolika let se dožívají lidé v průmyslových profesích. My chceme lidi motivovat, aby senioři zůstávali v práci, pokud mohou,“ vysvětloval také Juchelka.
Baxa, končící ministr kultury, okamžitě doplnil, že „nastupující vláda Andreje Babiše chce zničit to, co v důchodovém systému zavedla vláda Petra Fialy, což je nezodpovědné“.
Poslanec Libor Vondráček (Svobodní), jenž byl do Sněmovny zvolen v barvách SPD Tomia Okamury, prohlásil, že důchodový systém je třeba podpořit i jinými kroky. „Kdyby se základní školní docházka vrátila na osm let, lidé půjdou dříve do práce,“ poznamenal. A dodal, že se musí navýšit i porodnost.
Pivoňka Vaňková (STAN) se vyjádřila, že díky vládě Petra Fialy se situace v důchodovém systému zlepšila, protože „odcházející vládě se podařilo zpomalit valorizaci důchodů“. „My jsme přijali asi dvanáct opatření, vy si chcete deset ponechat, dvě zrušíte. Tady nejde jen o Českou republiku. Všichni zvyšují věk odchodu do důchodu. Protože se prokazatelně zvyšuje věk dožití,“ vyprávěla k tématu Pivoňka Vaňková.
Znovu došlo i na Filipa Turka.
Juchelka tady poznamenal, že bude na premiérovi Babišovi, koho si napíše na seznam ministrů, a pak bude záležet na prezidentovi Petru Pavlovi, zda by Filipa Turka na post ministra akceptoval. „Pokud Motoristé na Filipu Turkovi trvají, tak ho pan předseda Babiš bude mít na seznamu ministrů,“ řekl Juchelka.
Pivoňka Vaňková a Baxa se shodli, že Filip Turek je na post ministra zahraničí „nepřijatelný“.
Moderátorka Tománková pak vytáhla video Andreje Babiše, kde se pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš nechal slyšet, že „hnutí SPD je neškodné“ a že už teď ho poslouchají na slovo.
Libor Vondráček okamžitě přešel do protiútoku. „Já vám tady klidně povím, že hnutí ANO je neškodné, a můžeme diskutovat, co tím myslím,“ pousmál se Vondráček. Odmítl, že by hnutí SPD hrálo při sestavování vlády a při jednáních o programovém prohlášení druhé housle.
Baxa podotkl, že „budoucí vláda má jednu věc, která je spojuje; dohoda, že nebude k jednání před soudem vydán sněmovnou ani Andrej Babiš, ani Tomio Okamura“.
„To je lež!“ ohradil se okamžitě Juchelka.
Baxa však trval na svém a ptal se, „zda bude Andrej Babiš požadovat, aby ho Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání, resp. k soudnímu jednání“.
Pivoňka Vaňková se okamžitě chopila slova: „Jak vypadá vládní prohlášení – vždyť to bude armagedon! Nafouknutý příjmy, podseknutý výdaje,“ uštědřila budoucí vládě slovní kopanec.
