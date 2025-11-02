Rychetský u Moravce: Euro může odmítat jen zabedněný člověk

02.11.2025 16:21 | Monitoring

„Takováto osoba by neměla být ministrem zahraničí!“ Ústavní právníci Pavel Rychetský a Jan Kysela debatovali nejen o Filipu Turkovi, čestném prezidentovi Motoristů. Podle Rychetského nemá Turek na ministerstvu co dělat. „Tohle se prostě změnilo,“ ozval se profesor Kysela. Prezidentovi republiky doporučil, aby si vzal tužku, papír a udělal jednu věc. Rychetský promluvil o „zabedněných lidech“.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v Otázkách Václava Moravce.

V druhé hodině Otázek Václava Moravce diskutovali bývalý předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský a ústavní právník Jan Kysela. Debatovali o tom, zda se čestný prezident Motoristů Filip Turek má stát ministrem zahraničních věcí. Jinými slovy, zda ho má prezident Petr Pavel bez námitek jmenovat ministrem.

„Nejen pan prezident, ale i potenciální nový předseda vlády nebude chtít dostat sebe a svou zemi do situace, ve které by takováto osoba byla ministrem zahraničních věcí,“ zahájil diskusi Rychetský. A že prezident by měl na Babiše tlačit ještě předtím, než ho jmenuje předsedou vlády, protože až Babiše jmenuje premiérem, prostor hlavy státu se notně zúží. „Záleží na tom, jaká bude jejich džentlmenská dohoda. To, co si dohodnou, by pak měl pověřený, případně jmenovaný premiér dodržet,“ pravil Rychetský.

Kysela nabídl trochu jiný pohled. Naznačil, že politická kultura se mění a dnes některým politikům prochází u voličů to, co by jim před lety v žádném případě neprošlo, a politická strana by příslušného politika přiměla k odchodu. „Tohle se prostě změnilo, protože voliči nejsou tak úplně citliví,“ zmínil Kysela s dovětkem, že voliči Filipa Turka do Poslanecké sněmovny zvolili navzdory tomu, co o něm věděli už před volbami. „Já bych panu prezidentovi doporučil, aby si vzal papír a načrtl si různé situace,“ rozváděl myšlenku Kysela.

Rychetský na to konto připomněl, že Ústava ČR počítá s tím, že na sestavení vlády jsou tři pokusy, z nichž dva návrhy prezidentovi republiky má předseda vlády a třetí má předseda Poslanecké sněmovny, jímž pravděpodobně bude předseda SPD Tomio Okamura. „Záleží na tom, co si prezident republiky dokáže s budoucím premiérem předjednat,“ upozornil Rychetský.

Došlo i na otázku zavedení práva na platby hotovostí v Ústavě ČR. Kysela řekl, že mu to osobně je jedno, ale naznačil, že nejen pro tento návrh se v parlamentu nenajde ústavní většina – ani v Poslanecké sněmovně, ani v Senátu.

Pavel Rychetský v této souvislosti pronesl pár slov na konto „zabedněných lidí“. „Mít v programu odmítnutí eura jako měny může mít jenom, promiňte mi, že to tak řeknu, zabedněný člověk, který nechápe, v jakém světě žijeme,“ pravil Rychetský s tím, že eurem se platí na Slovensku, ale především v mnoha vyspělých evropských zemích.

Poznamenal též, že do české ústavy by raději vůbec nesahal. „Když se podívám, co by se mohlo stát při lidové tvořivosti našich poslanců, tak raději chraňme ústavu,“ zdůraznil Rychetský.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

autor: Miloš Polák

