Bartoš (Piráti): Za osm let neudělali nic

“Bydlení je naše priorita” deklaruje koalice ve svém programovém prohlášení. No hurá. Za osm let, co měli tuto oblast v gesci, neudělali nic.
V posledních čtyřech letech má opatření na podporu bydlení blokovali. Sliby jsou věc jedna. Na činy jsem ale v tomto případě opravdu zvědavý.
Za Pirátů vznikly tisíce nájemních bytů s levným nájmem a projektů je ve městech připraveno za 60 miliard, což jsou desetitisíce dalších bytů pro mladé, nebo potřebné.
Předkládáme zákon o řešení krize bydlení, doufám že ho kolegové a kolegyně ve Sněmovně podpoří.
Společně můžeme dodat na trh 200 000 nových domovů.
autor: PV