Bartoš (Piráti): Za osm let neudělali nic

02.11.2025 22:14

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Bartoš (Piráti): Za osm let neudělali nic
Foto: ČT24
Popisek: Ivan Bartoš

“Bydlení je naše priorita” deklaruje koalice ve svém programovém prohlášení. No hurá. Za osm let, co měli tuto oblast v gesci, neudělali nic.

V posledních čtyřech letech má opatření na podporu bydlení blokovali. Sliby jsou věc jedna. Na činy jsem ale v tomto případě opravdu zvědavý.

Za Pirátů vznikly tisíce nájemních bytů s levným nájmem a projektů je ve městech připraveno za 60 miliard, což jsou desetitisíce dalších bytů pro mladé, nebo potřebné.

Předkládáme zákon o řešení krize bydlení, doufám že ho kolegové a kolegyně ve Sněmovně podpoří.

Společně můžeme dodat na trh 200 000 nových domovů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
