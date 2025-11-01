Komínek (KSČM): Rakušan si pořizuje nábytek za 230 milionů korun

02.11.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Rakušanovi.

Komínek (KSČM): Rakušan si pořizuje nábytek za 230 milionů korun
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Pár dní po prohraných volbách si pan dosluhující ministr vnitra Rakušan pořizuje nábytek za 230 milionů korun.

A když podle vlastních slov půjčuje šifrovaný telefon „na hraní dětem“, člověk se musí ptát, kam asi plánoval tento nový nábytek umístit.

Možná do další kanceláře, kde se budou ztrácet data a zametat kauzy pod koberec.

Možná by místo moralizování ostatních, které v poslední době dělá, bylo lepší, kdyby pan ministr konečně vysvětlil své vlastní účty – a to nejen finanční.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
