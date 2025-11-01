Komínek (KSČM): Rakušan si pořizuje nábytek za 230 milionů korun

Pár dní po prohraných volbách si pan dosluhující ministr vnitra Rakušan pořizuje nábytek za 230 milionů korun.
A když podle vlastních slov půjčuje šifrovaný telefon „na hraní dětem“, člověk se musí ptát, kam asi plánoval tento nový nábytek umístit.
Možná do další kanceláře, kde se budou ztrácet data a zametat kauzy pod koberec.
Možná by místo moralizování ostatních, které v poslední době dělá, bylo lepší, kdyby pan ministr konečně vysvětlil své vlastní účty – a to nejen finanční.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV