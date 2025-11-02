Za špatný názor nálepka? Pomáháte nepříteli. Český rapper natočil VIDEO

02.11.2025 19:47 | Monitoring

„Naše společnost je traumatizovaná,“ tvrdí český rapper a textař Raego a kritizuje politiky za neuvážené výroky strašící společnost.

Foto: Repro: Facebook
Popisek: Rapper Raego

„Tenhle názor naštve hodně lidí, ale co. Myslím si to,“ uvádí své video sdílené na Facebooku rapper Raego, kde vyjádřil obavy ze současného stavu české společnosti, kterou podle něj rozděluje nedostatek vzájemného naslouchání a respektu mezi lidmi s odlišnými názory.

„Lidi nejvíc štve, že jim nikdo nenaslouchá. Stačí si projet komentáře a vidět, jak každý, kdo má jiný názor nebo nemá ten správný názor, dostane nálepku a je ponížen na druhořadého občana,“ říká Raego a dodává, že přitom právě tito lidé mají často bohaté životní zkušenosti, také se starají o své rodiny a přejí si jen, aby se jejich dětem nic nestalo.

Raego navíc poukazuje na to, že když pak politici pronášejí necitlivé výroky, tak je pochopitelné, že část veřejnosti reaguje strachem a nedůvěrou, a to obzvláště v situaci, kdy podle rappera vidí, že mizí veřejné peníze. „Naše společnost je traumatizovaná,“ všímá si Raego. Pandemie covidu lidem vzala iluze o fungování světa a často jim sebrala i jejich nejbližší, a střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy podle něj také zasáhla úplně všechny.

„Největší problém je, že si myslíme, že lidi s jiným názorem musíme buď přesvědčit, nebo úplně znemožnit. Lidi nejsou hloupí a cítí, když je něco nevyváženého, a ta největší ekonomická síla jsou lidé starší třiceti let, kteří platí těm mladším školy, zdravotnictví a pak cítí tu kudlu v zádech, když jimi někdo pohrdá,“ vysvětluje Raego. Sám tvrdí, že si váží všech názorů, a ve videu proto apeluje na své sledující, aby si vzájemně naslouchali a respektovali se. Jen tak se podle něj dá zabránit tomu, co si přeje „náš nepřítel“, tedy rozdělení společnosti.

„Važme si lidí, co mají odlišný názor, a naslouchejme jim. Protože někdo, kdo dělá za kasou, může mít milion zkušeností než někdo, kdo sedí u počítače a dělá videa o tom, jak jsou všichni špatní,“ tvrdí Raego.

Raego, celým jménem Ladislav Pham, je český rapper, textař a moderátor původem z Kladna. Na platformě YouTube ho sleduje 272 tisíc lidí a na dalších sociálních sítích má řádnou fanouškovskou základnu. Jeho facebookový profil sleduje 219 tisíc lidí a také na Instagramu má přes 150 tisíc sledujících. Mezi jeho nejstreamovanější píseň patří hit Diamant z roku 2023 a minulý týden vydal své první album tohoto roku s názvem Oko za oko.

autor: Alena Kratochvílová

