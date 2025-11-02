Za špatný názor nálepka? Pomáháte nepříteli. Český rapper natočil VIDEO

„Tenhle názor naštve hodně lidí, ale co. Myslím si to,“ uvádí své video sdílené na Facebooku rapper Raego, kde vyjádřil obavy ze současného stavu české společnosti, kterou podle něj rozděluje nedostatek vzájemného naslouchání a respektu mezi lidmi s odlišnými názory.
„Lidi nejvíc štve, že jim nikdo nenaslouchá. Stačí si projet komentáře a vidět, jak každý, kdo má jiný názor nebo nemá ten správný názor, dostane nálepku a je ponížen na druhořadého občana,“ říká Raego a dodává, že přitom právě tito lidé mají často bohaté životní zkušenosti, také se starají o své rodiny a přejí si jen, aby se jejich dětem nic nestalo.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„Největší problém je, že si myslíme, že lidi s jiným názorem musíme buď přesvědčit, nebo úplně znemožnit. Lidi nejsou hloupí a cítí, když je něco nevyváženého, a ta největší ekonomická síla jsou lidé starší třiceti let, kteří platí těm mladším školy, zdravotnictví a pak cítí tu kudlu v zádech, když jimi někdo pohrdá,“ vysvětluje Raego. Sám tvrdí, že si váží všech názorů, a ve videu proto apeluje na své sledující, aby si vzájemně naslouchali a respektovali se. Jen tak se podle něj dá zabránit tomu, co si přeje „náš nepřítel“, tedy rozdělení společnosti.
„Važme si lidí, co mají odlišný názor, a naslouchejme jim. Protože někdo, kdo dělá za kasou, může mít milion zkušeností než někdo, kdo sedí u počítače a dělá videa o tom, jak jsou všichni špatní,“ tvrdí Raego.
Raego, celým jménem Ladislav Pham, je český rapper, textař a moderátor původem z Kladna. Na platformě YouTube ho sleduje 272 tisíc lidí a na dalších sociálních sítích má řádnou fanouškovskou základnu. Jeho facebookový profil sleduje 219 tisíc lidí a také na Instagramu má přes 150 tisíc sledujících. Mezi jeho nejstreamovanější píseň patří hit Diamant z roku 2023 a minulý týden vydal své první album tohoto roku s názvem Oko za oko.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová