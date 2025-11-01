Maříková (SPD): To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě

02.11.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k LGBT prosazující se do jednotlivých legislativ států.

Maříková (SPD): To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Slovenská vláda konečně dělá to, co by měla dělat každá vláda a to chránit přirozený řád a právní jistotu, ne podléhat ideologickým experimentům. Manželství je svazek muže a ženy, a pokud si někdo nechá změnit pohlaví, logicky tím mění i samotný základ, na kterém bylo manželství uzavřeno. To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě a k právní logice. Společnost nemůže donekonečna ohýbat pravidla kvůli malým skupinám, které chtějí, aby se svět přizpůsobil jejich představám. Slovensko tímto krokem ukazuje, že zdravý rozum ještě úplně nezmizel z politiky a možná by si z toho měly vzít příklad i ostatní státy, včetně Česka.

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
