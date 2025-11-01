Maříková (SPD): To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě

Slovenská vláda konečně dělá to, co by měla dělat každá vláda a to chránit přirozený řád a právní jistotu, ne podléhat ideologickým experimentům. Manželství je svazek muže a ženy, a pokud si někdo nechá změnit pohlaví, logicky tím mění i samotný základ, na kterém bylo manželství uzavřeno. To není diskriminace, to je prostý respekt k biologické realitě a k právní logice. Společnost nemůže donekonečna ohýbat pravidla kvůli malým skupinám, které chtějí, aby se svět přizpůsobil jejich představám. Slovensko tímto krokem ukazuje, že zdravý rozum ještě úplně nezmizel z politiky a možná by si z toho měly vzít příklad i ostatní státy, včetně Česka.
autor: PV