Zoo Plzeň: Uhynul nosorožec indický Baabuu

02.11.2025 7:16 | Tisková zpráva

V pátek 31.10. 2025 uhynul samec nosorožce indického Baabuu. Před necelým měsícem se u něj projevily zdravotní komplikace.

Foto: Zoo Plzeň
Popisek: Zoo Plzeň

Přes intenzivní veterinární péči dnes dopoledne zkolaboval a uhynul. Následná pitva určila jako příčinu srdeční kolaps.  Zároveň byly odebrány vzorky dalších tkání pro laboratorní vyšetření.

Nosorožec se narodil 4.11.2004 v Zoo Basilej (Basel) ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011, s úkolem nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté samice Manjuly.

V letech 2014 a 2017 přišly na svět dvě samice, které nyní již žijí v jiných zoo a každá již měla jednoho potomka.

Sama Manjula je vysoce březí a do konce roku 2025 by měl přijít na svět jejich třetí potomek.

Žádná další zoo v ČR nosorožce indické nechová, nejbližší jsou nyní např. v Norimberku a Mnichově. V Evropě je chová zhruba 30 zoologických  zahrad, světová populace dosahuje kolem 3000 jedinců, velká část obývá národní parky Kaziranga a Čitván.

Článek obsahuje štítky

ZOO Plzeň

Tisková zpráva

