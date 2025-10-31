Zoo Plzeň: Uhynul nosorožec indický Baabuu

Přes intenzivní veterinární péči dnes dopoledne zkolaboval a uhynul. Následná pitva určila jako příčinu srdeční kolaps. Zároveň byly odebrány vzorky dalších tkání pro laboratorní vyšetření.
Nosorožec se narodil 4.11.2004 v Zoo Basilej (Basel) ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011, s úkolem nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté samice Manjuly.
V letech 2014 a 2017 přišly na svět dvě samice, které nyní již žijí v jiných zoo a každá již měla jednoho potomka.
Sama Manjula je vysoce březí a do konce roku 2025 by měl přijít na svět jejich třetí potomek.
Žádná další zoo v ČR nosorožce indické nechová, nejbližší jsou nyní např. v Norimberku a Mnichově. V Evropě je chová zhruba 30 zoologických zahrad, světová populace dosahuje kolem 3000 jedinců, velká část obývá národní parky Kaziranga a Čitván.
autor: Tisková zpráva