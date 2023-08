Pokorná Jermanová (ANO): Když něco funguje, je to potřeba změnit

reklama

To je taktika nejen této vlády, ale i vedení Středočeského kraje v čele s Petrou Peckovou. Kraj je ze zákona garantem dopravní obslužnosti, dostává dotace na hromadnou dopravu a má ji zajišťovat. Tak to platilo a fungovalo. Radní ze STAN se ale rozhodli to změnit.

Vydírají obce a pokrytecky přenášejí své povinnosti na starosty, s kterými mají společný už jen název. Obyvatelé obcí, které nepřistoupí na tuto hru, mají smůlu a nedostanou se do práce, k lékaři, na poštu, na nákup a děti nedojedou do školy. Jako by nestačilo, že zrušili jízdné zdarma pro studenty a seniory.

Výsledkem je další díra v peněženkách Středočechů, kolony aut a zhoršující se životní prostředí. A že to jde proti všemu, co je v EU normální? Co můžete čekat od strany, pro kterou je normální korupce a účast na organizovaném zločinu?

