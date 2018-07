Poslanci ČSSD podpořili zvýšení penzí od ledna 2019

Poslanci sociální demokracie v pátek 29. června v závěrečném čtení podpořili novelu na zvýšení penzí seniorům nad 85 let o 1000 korun, která počítá také s navýšením pevné části pro výpočet důchodů z 9 na 10 % průměrné mzdy.

„Jsem velmi rád, že poslanecká sněmovna podpořila zvýšení důchodů u osob nad 85 let. Právě lidé v této věkové skupině mají vyšší náklady na péči a léky," prohlásil nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo zůstane stejné, zvětší se ale podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry. Podle novely zákona o důchodovém pojištění by se tak mělo přidávat víc než dosud lidem s nízkými důchody.

„Zvyšování kvality života lidí v seniorském věku je jednou z hlavních priorit sociální demokracie. Proto budu chtít také předložit balíček, který bude u této skupiny komplexně řešit dostupnost sociálních služeb a bydlení," dodal Petr Krčál.

Předlohu ještě musí posoudit Senát a prezident.

autor: PV