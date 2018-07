Pospíšil (TOP 09): Bývalá firma pana premiéra se bojí, že by někdo kontroloval její střeva

Kauza údernice Taťány Malé je sice skandální, ale co si budeme povídat, nikoho to moc nemohlo překvapit.

Za pozornost ve skutečnosti stojí vrácení dotace na Čapí hnízdo. Podle slov firmy IMOBA, která dotaci vrátila, tak učinila z toho důvodu, že by jí jinak hrozila daňová kontrola.

Co to jinými slovy znamená? Bývalá firma pana premiéra se bojí, že by někdo kontroloval její střeva. To je věc, na kterou by se veřejnost měla zaměřit. Bez emocí.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec

autor: PV