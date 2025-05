Potůčková (STAN): Mezinárodně jsme naprostá rarita v negativním slova smyslu

Můj projev ke tmene jednacího řádu ve sněmovně: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, drazí kolegové, dovolte mi načíst návrh na pevné zařazení dvou bodů do programu – a to na dnešek postupně za bod 52. Jedná se o bod č. 154 (tisk 921) a dále bod 157 (tisk 948), a stručně je oba společně odůvodním.

Jedná se o návrh zákona poslankyň Lucie Potůčkové, Marie Jílkové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který byl doručen poslancům jako sněmovní tisk č. 921.

Proč tento návrh překládáme? V podstatě jednoduše řečeno, jde o zkrácení řečnických časů při projevech poslanců, a to včetně přednostních práv. Jedná se o úpravu délky vystoupení poslanců tak, jak je to zcela běžné v zahraničních parlamentech, včetně všech sousedních zemí.

Je zcela jasné, a na tom se asi všichni shodneme, že strany mají právo prosazovat svůj politický program, a to říkám bez ohledu na to, zda jsme zrovna v opozici nebo v koalici. Rozumná míra obstrukcí je v pořádku, nesmí však paralyzovat sněmovnu a znemožnit důstojný život nejen poslancům, ale také zaměstnancům sněmovny, asistentům nebo třeba všem těm, kteří témata pokrývají zpravodajsky.

Mezinárodně jsme naprostá rarita v negativním slova smyslu a na únosnost stávajícího stavu upozorňuje opakovaně i náš Ústavní soud. Dopředu říkám, že i po případném schválení tohoto návrhu, budou obstrukce možné – jednak náš návrh ponechává velký prostor k tomu, aby se každý jednotlivý poslanec mohl vyjádřit k věci a jednak je zcela na kreativitě politických stran, jakým způsobem se budou případně snažit zabránit schválení návrhu, s nímž nesouhlasí. V současné době jsme v situaci, kdy si řečnický pultík prakticky usurpují tzv. přednostní práva, z čehož přirozeně vzniká frustrace na všech stranách.

Nicméně - pokud se politik neumí do pěti minut vyjádřit, nezvládne obhájit a vysvětlit svůj postoj, pak nemá dle mého názoru v politice co dělat.

Veřejnost totiž pak vnímá celou tuto budovu jako zcela neefektivní zbytečný podnik dobře zaplacených tlučhubů. Přiznejme si, že pohled na spící poslance a prázdné lavice je nejen trapný, ale také nedůstojný, těžko obhajitelný a já se za něj hluboce stydím a je to o to horší, že jsme si na něj zvykli.

Nerada bych se dostala do situace, kdy jediný politický odkaz, co po někom zbude, je rekord v mlácení prázdné slámy a velikost jeho močového měchýře. Pokud chce někdo ve svém projevu urážet, stihne to jistě i v kratším časovém limitu, ale zůstane to tak patrně jediným jeho poselstvím.

My přicházíme pouze s kosmetickou změnou - s návrhem velmi jednoduché úpravy, která může všem zjednodušit život, je spravedlivá, a čeká na ní jak veřejnost odborná, tak i laická.

Jednací řád i chod této instituce by si ale do budoucna určitě zasloužil daleko více razantních a praktických změn. Chce to pouze sebrat odvahu, nebýt pohodlný a oprostit se od stranického trička a začít vyjednávat.

Pokud neumíme zorganizovat předvídatelně sami sebe, jak pak máme řídit tento stát?

S tímto přístupem budeme pouze stagnovat a přešlapovat ve 30 let starých okopaných botách na místě.

Jak asi víte, s kolegyněmi s věnujeme iniciativě Moderní sněmovna, která se tímto tématem podrobně zabývá a tento návrh je pouze jedním z výstupů této iniciativy.

Toliko k tomuto bodu.

Druhým bodem je návrh, kterým se rovněž mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, který byl předložen poslancem Markem Bendou a dalšími předkladateli, jako sněmovní tisk 948.

Zde bych ráda uvedla, že jej nepovažujeme za konkurenční, je pouze ve svém rozsahu poněkud širší, není s tím naším v rozporu a my s ním rovněž souzníme.

Jsem moc ráda, že jsme tuto debatu dostali do veřejného prostoru a že i jiní aktéři přišli se svými návrhy a budu moc ráda, pokud toto pevné zařazení obou bodů na program schůze podpoříte.

Mgr. Lucie Potůčková STAN

poslankyně



