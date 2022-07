Pražák (ANO): Největší problém bude s adresami majitelů

reklama

Dobré popolední, pane ministře, paní ministryně.

Sál se nám vylidnil, ale myslím si, že to nebudeme určitě mít dlouhé a budeme brzy hlasovat pozměňovací návrhy. Chtěl bych stejně jako předtím u ekologického zemědělství poděkovat ministerstvu. I když tedy to pak vyznělo, asi to vypadalo jakože - nevím, jestli to máme dělat, protože když člověk poděkuje, tak ještě dostane vynadáno. Ale chtěl bych poděkovat za novelu veterinárního zákona, který už byl z předchozího volebního období.

Jsou tam věci i u těch včel, které bych tady rád zmínil. On to tam pan ministr řekl jednou větou, ale já bych ještě rád, aby to tady padlo, že se navrhuje zrušit povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem. Myslím si, že to je praktická věc, opět věc z praxe, která v tom původním znění byla, ale absolutně se to nesešlo nikde s nějakým odůvodněním. Hlášení nadlimitních úhynů nepřispělo k odhalení ohnisek nebezpečných nákaz. Tak to máme i ze Státní veterinární správy. Takže jsem rád, že tímto se ta administrativní zátěž malilinko umírňuje.

Chtěl bych zároveň, jak už jsem to říkal při druhém čtení, tak to i dneska ještě zopakovat, poděkovat jak Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě, tak Ministerstvu vnitra. Protože pan kolega Bělobrádek - nevím, jestli se k tomu bude ještě vyjadřovat nebo ne. Tím, jak jsme měli na zemědělském výboru praktické otázky k tomu, co se bude dít, pokud na menším městě nebo vesnici se odchytne pes, který bude mít čip, ten čip se přečte, ale v té centrální evidenci se do toho nikdo nedostane. Tak podle původního návrhu by se do toho dostal jenom ten veterinární lékař.

Na základě takové pracovní platformy vlastně Ministerstvo vnitra řeklo, že není problém v tom, aby ten informační systém Centrální evidence psů nebyl jenom pro tyto určené skupiny veterinárních lékařů a Státní veterinární správy, ale aby byl zpřístupněn orgánům veřejné moci, což jsou obce. Aby prostě někdo z té obce měl možnost do toho systému nahlédnout, zjistit, komu ten pes chybí a vlastně toho majitele informovat. Původně se zdálo, že to nepůjde, ale jde to i bez nějakých nákladných finančních prostředků.

Myslím si, že se s tím popere i ta Komora veterinárních lékařů, která vlastně bude provozovatelem toho informačního systému z Centrální evidence psů. Jak nám řekla paní prezidentka, tak to překlopení z toho stávajícího systému do toho nového po schválení budou provázet určité problémy, komplikace, ale bude tam určitý čas na to, aby se to doladilo.

Bude tam asi největší problém s evidencí nebo s adresami těch majitelů, protože v dnešní době tam dávají i adresy, které nejsou podle občanského průkazu, jsou to jakékoliv adresy. A někde mají i z rodiny víc těch psů evidovaných na jedné adrese, i když jsou někde jinde. Takže to bude asi trošku problém, který se bude muset vychytávat.

Zároveň si myslím, že i soukromí veterinární lékaři budou trošičku, trošičku nekomfortní s tím, že vlastně budou muset do toho systému evidovat to očkování, přeočkování a další, další důležité informace. Tak, jak to mám z praxe a už jsme se o tom bavili minule, tak zatím hromada veterinárních lékařů o tom ještě ani neví, že by něco takového měla potom 1. ledna dělat a evidovat. Myslím si, že to všechno bude, si nechají, nechají zaplatit. Ale to už tak prostě bude v tom systému. Myslím si, že to povede k tomu nebo co bylo vlastně cílem už minulé vládní novely v minulém volebním období, kdy jsme se bavili nebo jsme chtěli zamezit množírnám a týrání psů a zvířat.

Máme tam potom pozměňovací návrh, který ještě odůvodní nebo znovu připomene kolega Kott, k němu se já vyjadřovat nebudu. A chtěl bych ještě jednou poděkovat za dotáhnutí tohoto, této novely do zdárného konce a požádat o podporu pozměňovacích návrhů, protože i my jako opozice budeme hlasovat pro pozměňovací návrhy, které tam byly až na jednu myslím výjimku, které jsou i od kolegů z koalice.

Děkuju.

