Rédová (Stačilo!): Problém je, že se nevyvodí odpovědnost

10.02.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zrušení Národní ekonomické rady vlády

Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Poradní orgán se nemá hodnotit podle názvu ani akademických titulů, ale podle výsledků. A výsledkem „odborného“ poradenství byly rekordní dluhy, drahé energie, chudnutí domácností a zhoršení dostupnosti bydlení!

Pokud něco dlouhodobě nefunguje, není jeho zrušení problém. Problém je, že se nevyvodí odpovědnost a že se za odborníky stále vydávají ti samí lidé, kteří k tomuto stavu přispěli. Skuteční odborníci se poznají podle praxe a výsledků, ne podle mediálních pozvánek!

Zvláštní, že to nechápe ani náš hejtman.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Podle Babiše je vaše nejmenování uzavřená věc.

Co vy na to? Je uzavřená i pro vás nebo co uděláte? A co říkáte na to, že vás tak vlastně i premiér hodil přes palubu? Čekali jste něco jiného, když ani nechtěl podal žalobu a vy jste s tím neměli problém? Neudělali jste chybu? Je koalice po tomto rozhodnutí dál jednotná?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

