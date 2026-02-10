Rédová (Stačilo!): Problém je, že se nevyvodí odpovědnost

Poradní orgán se nemá hodnotit podle názvu ani akademických titulů, ale podle výsledků. A výsledkem „odborného“ poradenství byly rekordní dluhy, drahé energie, chudnutí domácností a zhoršení dostupnosti bydlení!
Pokud něco dlouhodobě nefunguje, není jeho zrušení problém. Problém je, že se nevyvodí odpovědnost a že se za odborníky stále vydávají ti samí lidé, kteří k tomuto stavu přispěli. Skuteční odborníci se poznají podle praxe a výsledků, ne podle mediálních pozvánek!
Zvláštní, že to nechápe ani náš hejtman.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
