Za zdravou Vidnavu: Plánovaný kaolinový lom ohrožuje mokřiny, chráněné EU

Místní upozorňují na možné dopady na bydlení, turistiku i přírodní rezervaci Vidnavské mokřiny, která je součástí soustavy Natura 2000. Po referendu ve Vidnavě se nyní chystá hlasování i v sousední obci Stará Červená Voda.
U Vidnavy na severu Olomouckého kraje se znovu rozhořel spor o plánovanou těžbu kaolinu. Projekt společnosti Vidnavský kaolin počítá s otevřením povrchového lomu o rozloze skoro 23 hektarů a hloubce až 74 metrů, s roční těžbou až 460 tisíc tun suroviny.
Proti záměru dlouhodobě vystupuje spolek Za zdravou a čistou Vidnavu. V místním referendu v roce 2023 se proti těžbě vyslovilo 79 procent účastníků hlasování ve Vidnavě, což zabránilo úpravě územního plánu města. Většina plánovaného dobývacího prostoru však leží v sousedním katastru obce Stará Červená Voda, kde se má referendum konat 28. února 2026.
„Necelá třetina plánovaného lomu spadá do katastru Vidnavy, více než dvě třetiny do katastru Staré Červené Vody. Nejbližší domy ve vidnavské místní části Štachlovice přitom leží necelých 400 metrů od plánovaného dobývacího prostoru,“ uvedl Ing. Josef Chovan, předseda spolku Za zdravou a čistou Vidnavu.
Báňský úřad letos v lednu přerušil řízení o stanovení dobývacího prostoru kvůli nevyjasněnému souladu záměru s územními plány dotčených obcí. Podle členů spolku však přerušení řízení neznamená konec projektu a výsledek referenda ve Staré Červené Vodě bude pro jeho další vývoj zásadní.
Obyvatelé upozorňují také na možné dopady na přírodu a turistiku. V oblasti plánovaného lomu vede část Rychlebských stezek a přibližně dva kilometry od záměru se nachází přírodní rezervace Vidnavské mokřiny, která je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Narušení vodního režimu by tedy mohlo znamenat nejen lokální ekologický problém, ale i zásah do chráněného území se závazky České republiky vůči Evropské unii.
„Dokumentace EIA se podle mě nedostatečně zabývá riziky pro vodní režim okolní krajiny. Sedmdesátimetrová jáma v blízkosti mokřadů může mít zásadní dopad na hladinu podzemní vody. Pokud by mokřiny o vodu přišly, jejich obnova už nebude možná,“ uvedl spisovatel a ekologický aktivista Jakub D. Kočí.
Spolek zároveň upozorňuje na zkušenosti z Karlovarského kraje, konkrétně z obcí Božičany a Jimlíkov, kde podle místních samospráv vede těžba kaolinu v některých lokalitách k dlouhodobým problémům s podzemní vodou, statikou blízkých domů a také k poklesu cen nemovitostí.
Fakta k plánované těžbě
Plánovaný kaolinový lom u Vidnavy:
- typ těžby: povrchová
- rozloha dobývacího území: cca 42 ha
- samotný lom: takřka 23 ha
- hloubka: až 74 m
- plánovaná těžba: až 460 000 tun kaolinu ročně
- investor: Vidnavský kaolin s.r.o.
- stav řízení: řízení o stanovení dobývacího prostoru přerušeno
Vidnavské mokřiny:
- rozloha: 32,02 ha
- status: přírodní rezervace, evropsky významná lokalita
- součást: Natura 2000
- správa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
- vzdálenost od plánovaného lomu: cca 2 km
