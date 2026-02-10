Premiér Babiš: Bez funkční migrační politiky nemůže Evropa dlouhodobě fungovat

Předseda vlády Andrej Babiš se v Bavorské státní kanceláři setkal s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem.

Hlavními tématy pracovního jednání byly konkurenceschopnost Evropské unie, energetika, migrace, rozvoj dopravní infrastruktury a další posilování česko-německé spolupráce. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že Českou republiku a Bavorsko spojuje silná ekonomická provázanost i společný zájem na tom, aby Evropa dokázala obstát v globální konkurenci. Bavorského premiéra zároveň pozval k návštěvě Prahy.

„Panu Söderovi jsem také představil náš plán, jak posílit konkurenceschopnost Evropy, změnit systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1. V této otázce jsme rozhodně na jedné lodi,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Premiéři diskutovali také o spolupráci v oblasti moderních technologií včetně umělé inteligence, do níž Bavorsko investovalo již 6 miliard eur. „Svobodný stát Bavorsko je pro nás velmi důležitým partnerem. Určitě budeme rádi, když budeme spolupracovat i v oblasti AI, která je pro nás také velice důležitá,“ doplnil premiér.

Shoda panovala rovněž na tom, že uzavření jaderných elektráren nebylo dobrým rozhodnutím. Obě strany potvrdily zájem o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů.

Významnou část jednání tvořila také doprava. Premiér Babiš upozornil na stále nedostatečné silniční i železniční propojení obou zemí. Připomněl, že za jeho předchozí vlády se po 32 letech podařilo otevřít 100 kilometrů dálnic, a vyjádřil očekávání, že nejpozději do roku 2029 bude dokončena dálnice z Prahy do Karlových Varů. Česká strana zároveň požádala Bavorsko o investici do přibližně dvacetikilometrové navazující propojky na německém území.

Premiér rovněž poděkoval Markusu Söderovi za pomoc při zajištění návratu nelegálního odpadu z České republiky zpět do Německa. Tématem byla i migrace. Premiér Babiš znovu zdůraznil potřebu účinné ochrany vnějších hranic EU, důsledné návratové politiky a zastavení nelegální migrace. „Bez funkční migrační politiky nemůže Evropa dlouhodobě fungovat. Potřebujeme skutečná řešení, nikoli další byrokratické návrhy,“ uvedl premiér s tím, že cílem musí být také stabilizace situace v Sýrii tak, aby se mohla stát bezpečnou zemí.

Obě strany potvrdily zájem pokračovat v podpoře česko-německé obchodní spolupráce, která je klíčová zejména pro malé a střední podniky, v rozvoji přeshraničních regionů i v projektech zaměřených na dopravu, pracovní trh a krizové řízení.

Premiér Babiš zároveň vyjádřil zájem České republiky o financování dalšího období Česko-německého fondu budoucnosti. „Bavorsko je pro Českou republiku jedním z nejdůležitějších ekonomických partnerů. Máme obrovský potenciál dál rozvíjet společné projekty, které budou přinášet konkrétní výsledky lidem na obou stranách hranice,“ uzavřel premiér Andrej Babiš.

