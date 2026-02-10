Ministr Šťastný: Svoboda není něco, co si musíme pokaždé odemykat e-občankou

10.02.2026
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu Evroské unie zrušit anonymitu vlastnictví

Ministr Šťastný: Svoboda není něco, co si musíme pokaždé odemykat e-občankou
Při čtení "Týdne" jsem si vzpomněl na jednu malbu v dětském časopise Ohníček, která v 90. letech výstižně popisovala Rakousko-Uhersko skrze požadavky německé šlechty vůči českému lidu: "My potřebovat nový kabát, vy fíc pracovat." A vzpomínka to zřejmě není náhodná...

...protože zatímco lidé v této nejisté době (energetická krize skrze zelené šílenství, válka na hranicích EU a nezvládnutá migrační politika) logicky utíkají ke zlatu, EU přichází s nápadem "chránit nás před praním špinavých peněz" tím, že nám vezme anonymitu vlastnictví. Od léta 2027 si už tak v praxi nekoupíte investiční zlato bez záznamu, bez identity, bez toho, aby o tom někde vznikla digitální stopa ... samozřejmě je to pro naše dobro.

Jenomže historie nám předkládá trošku jiná fakta, která by se v brzké době mohla zhmotnit i u nás v EU. V roce 1933 přišel prezident Franklin D. Roosevelt v USA s exekutivním příkazem 6102, kdy obyvatelé museli odevzdat zlato státu za pevnou (dosti nevýhodnou) cenu. Neříkám, že zítra někdo z Bruselu přijde zabavovat slitky. Jen připomínám, že pokaždé, když EU tvrdí, že je něco pro naše dobro (migrační pakt, ETS2), jsem ze zkušenosti na pozoru.

Nezapomeňme, soukromí není zločin a svoboda není něco, co si musíme pokaždé odemykat e-občankou.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

