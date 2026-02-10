Putinovo Rusko pracuje na svém návratu na světovou sportovní scénu. A zdá se, že německá vláda nebude mít nic proti. Ruští a běloruští sportovci budou moci na paralympijských hrách opět soutěžit se svými vlajkami a hymnami. Server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že Němci proti návratu Rusů a Bělorusů neprotestují nijak nahlas, aby to nepřekrylo probíhající olympijské hry.
Paralympiáda by mohla proběhnout s ruskou účastí, pod ruskou vlajkou a s ruskou hymnou ve chvíli, kdy ruská armáda dál na Ukrajině zabíjí muže, ženy i děti a v mrazech hluboko pod nulou dál ničí energetickou síť na celé Ukrajině.
Státní ministryně Christiane Schenderleinová, zodpovědná za oblast sportu v Úřadu spolkového kancléře, se v rozhovoru pro ZDF z olympijského dějiště Cortina zdráhala Rusko za tyto útoky kritizovat. Přestože se jí na to ve veřejnoprávní ZDF dvakrát ptali. Místo toho zdůraznila, že rozhodnutí leží na bedrech MOV a IPC – tedy na Mezinárodním olympijském výboru a Mezinárodním paralympijském výboru. „Tato stanoviska pro nás budou rozhodující,“ zdůraznila.
Německo se uchází o pořádání letních olympijských her v letech 2036, 2040 nebo 2044, a proto má zájem na udržování dobrých vztahů, doplnil k tématu deník Bild.
Tentýž deník Bild upozornil, že politika a sport jsou v Rusku úzce propojeny, takže válčící země naplno využije úspěchy svých sportovců k propagandě. „Kremelský despota Vladimir Putin se účastnil hokejového zápasu na zimních olympijských hrách 2014 v Soči. Invaze na Krym začala jen několik dní po závěrečném ceremoniálu,“ připomněl list.
„Je nespravedlivé dávat teroristickým státům možnost bagatelizovat své zločiny prostřednictvím sportovních úspěchů,“ poznamenal ukrajinský ministr sportu Matvij Bidny v televizi Sky News.
Stejně nekompromisní byl i vůči vládám, které sice na sportovním poli Rusko kritizují, ale jinak s ruským agresorem dál obchodují. Nakupují z Ruska a prodávají do Ruska. „Je to špatně,“ zdůraznil jednoduše ukrajinský ministr.
Ukraine's sports minister Matvii Bidnyi slams Gianni Infantino's calls to lift Russia's ban from playing international football as "infantile" and "irresponsible".— Sky News (@SkyNews) February 9, 2026
He tells @RobHarris he would welcome the FIFA president to see the damage caused by Russia's war in Ukraine for… pic.twitter.com/oidtm97gth
