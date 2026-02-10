Rusové na olympiádě? Němci možná otáčejí

10.02.2026 11:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruský prezident Vladimir Putin spolu se svou administrativou pracuje na návratu ruských sportovců na mezinárodní scénu. Momentálně na paralympijských hrách. A zdá se, že Němci nebudou moc proti. Státní ministryně Christiane Schenderleinová, zodpovědná za oblast sportu při Úřadu spolkového kancléře, promluvila.

Rusové na olympiádě? Němci možná otáčejí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace "Ne Rusům na olympiádě", kterou pořádal Hlas Ukrajiny.

Putinovo Rusko pracuje na svém návratu na světovou sportovní scénu. A zdá se, že německá vláda nebude mít nic proti. Ruští a běloruští sportovci budou moci na paralympijských hrách opět soutěžit se svými vlajkami a hymnami. Server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že Němci proti návratu Rusů a Bělorusů neprotestují nijak nahlas, aby to nepřekrylo probíhající olympijské hry.

Paralympiáda by mohla proběhnout s ruskou účastí, pod ruskou vlajkou a s ruskou hymnou ve chvíli, kdy ruská armáda dál na Ukrajině zabíjí muže, ženy i děti a v mrazech hluboko pod nulou dál ničí energetickou síť na celé Ukrajině.

Státní ministryně Christiane Schenderleinová, zodpovědná za oblast sportu v Úřadu spolkového kancléře, se v rozhovoru pro ZDF z olympijského dějiště Cortina zdráhala Rusko za tyto útoky kritizovat. Přestože se jí na to ve veřejnoprávní ZDF dvakrát ptali. Místo toho zdůraznila, že rozhodnutí leží na bedrech MOV a IPC – tedy na Mezinárodním olympijském výboru a Mezinárodním paralympijském výboru. „Tato stanoviska pro nás budou rozhodující,“ zdůraznila.

Německo se uchází o pořádání letních olympijských her v letech 2036, 2040 nebo 2044, a proto má zájem na udržování dobrých vztahů, doplnil k tématu deník Bild.

Tentýž deník Bild upozornil, že politika a sport jsou v Rusku úzce propojeny, takže válčící země naplno využije úspěchy svých sportovců k propagandě. „Kremelský despota Vladimir Putin se účastnil hokejového zápasu na zimních olympijských hrách 2014 v Soči. Invaze na Krym začala jen několik dní po závěrečném ceremoniálu,“ připomněl list.

„Je nespravedlivé dávat teroristickým státům možnost bagatelizovat své zločiny prostřednictvím sportovních úspěchů,“ poznamenal ukrajinský ministr sportu Matvij Bidny v televizi Sky News.

Stejně nekompromisní byl i vůči vládám, které sice na sportovním poli Rusko kritizují, ale jinak s ruským agresorem dál obchodují. Nakupují z Ruska a prodávají do Ruska. „Je to špatně,“ zdůraznil jednoduše ukrajinský ministr.

 

 

Zdroje:

https://t.co/oidtm97gth

https://twitter.com/RobHarris?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SkyNews/status/2020990482965217329?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/merz-regierung-akzeptiert-putins-olympia-comeback-6989c0627ccf52a563edd5c4

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Německo , Rusko , sport , Ukrajina , válka , zahraničí , Itálie , Bělorusko , ZOH , Bild , Sky News , válka na Ukrajině

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

