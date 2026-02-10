Rusko: My také chceme bezpečnostní záruky. Nikdo o nich nemluví

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně žádá bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Ale vysoce postavený ruský diplomat říká, že Moskva také potřebuje bezpečnostní záruky. A popsal jaké. Mezitím se Ukrajina a Francie dohodly na zahájení společné výroby zbraní. Současně Ukrajinci přišli s varováním, že Rusové mohou na Evropu udeřit na velmi citlivém místě.

Rusko: My také chceme bezpečnostní záruky. Nikdo o nich nemluví
Dohoda o urovnání téměř čtyřleté ruské agrese proti Ukrajině musí obsahovat také bezpečnostní záruky pro Rusko, naznačil v úterý ráno vysoce postavený ruský diplomat.

„Uznáváme, že mírové urovnání na Ukrajině musí zohledňovat bezpečnostní zájmy Ukrajiny, ale klíčovým faktorem jsou samozřejmě bezpečnostní zájmy Ruska,“ řekl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško deníku Izvestija. Anglicky mluvícím čtenářům náměstkova slova předložila agentura Reuters. „Pokud se pozorně podíváte a prostudujete prohlášení vedoucích představitelů Evropské unie, nikdo nemluví o bezpečnostních zárukách pro Rusko. To je klíčový prvek mírové dohody. Bez něj je dohoda nemožná,“ pokračoval Gruško.

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu byly jedním z ústředních bodů diskusí, spolu s rozsahem ruské kontroly nad ukrajinským územím a plánem poválečné obnovy Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jsou připraveny.

A co by tedy měly obsahovat bezpečnostní záruky pro Ruskou federaci?
Prý to má být především jednoznačný zákaz vstupu Ukrajiny do NATO. Vedle toho Rusové požadují, aby mírové urovnání na ukrajinském území nemonitoroval žádný voják z členských zemí NATO.

Mezitím se Ukrajina a Francie dohodly na zahájení společné výroby zbraní.

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fjodorov uvedl, že obě země podepsaly prohlášení o záměru, které otevírá cestu pro „rozsáhlé společné projekty v obranně-průmyslovém sektoru“. Server britského deníku The Guardian upozornil, že ministr neupřesnil, jaký typ zbraní má na mysli, ani kdy se s jejich výrobou začne.

„Přecházíme od dodávek ke společné výrobě a dlouhodobým řešením, která systematicky posilují naši obranu,“ uvedl Fjodorov na telegramu po setkání s francouzskou ministryní ozbrojených sil Catherine Vautrinovou v ukrajinském hlavním městě.

Současně Ukrajinci vyslovili varování, že Rusové mohou na Evropu udeřit na velmi citlivém místě. Na Špicberkách, u jejich břehů, vedou po dně kabely přenášející důležitá satelitní data.

Server Kyiv Independent napsal, že kremelská letecká základna Nagurskoje na ostrově Země Františka Josefa se nachází pouhých 260 kilometrů od břehů Špicberků. „Experti varují, že schopnost Moskvy sabotovat kabely a rušit navigační systémy v Arktidě roste a ohrožuje tak evropskou stabilitu,“ upozornil server.

