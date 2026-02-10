Dohoda o urovnání téměř čtyřleté ruské agrese proti Ukrajině musí obsahovat také bezpečnostní záruky pro Rusko, naznačil v úterý ráno vysoce postavený ruský diplomat.
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu byly jedním z ústředních bodů diskusí, spolu s rozsahem ruské kontroly nad ukrajinským územím a plánem poválečné obnovy Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jsou připraveny.
A co by tedy měly obsahovat bezpečnostní záruky pro Ruskou federaci?
Prý to má být především jednoznačný zákaz vstupu Ukrajiny do NATO. Vedle toho Rusové požadují, aby mírové urovnání na ukrajinském území nemonitoroval žádný voják z členských zemí NATO.
Mezitím se Ukrajina a Francie dohodly na zahájení společné výroby zbraní.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fjodorov uvedl, že obě země podepsaly prohlášení o záměru, které otevírá cestu pro „rozsáhlé společné projekty v obranně-průmyslovém sektoru“. Server britského deníku The Guardian upozornil, že ministr neupřesnil, jaký typ zbraní má na mysli, ani kdy se s jejich výrobou začne.
Současně Ukrajinci vyslovili varování, že Rusové mohou na Evropu udeřit na velmi citlivém místě. Na Špicberkách, u jejich břehů, vedou po dně kabely přenášející důležitá satelitní data.
Server Kyiv Independent napsal, že kremelská letecká základna Nagurskoje na ostrově Země Františka Josefa se nachází pouhých 260 kilometrů od břehů Špicberků. „Experti varují, že schopnost Moskvy sabotovat kabely a rušit navigační systémy v Arktidě roste a ohrožuje tak evropskou stabilitu,“ upozornil server.
