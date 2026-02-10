Babiš: Lišku z Vodochod podpoříme také ve světě

10.02.2026 7:20 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Není liška jako liška. Dokládá to premiér Andrej Babiš, který stále opakuje, že je proti norování lišek. A zopakoval to také v těchto dnech, když navštívil tradičního výrobce českých letadel. V Aero Vodochody si totiž detailně prohlédl nejnovější český letoun, který po lišce získal označení Skyfox a který se zrovna vrátil s Blízkého východu a Afriky, kde hledal nové zákazníky.

Foto:
Popisek:

Babiš si během pracovní návštěvy prošel výrobní kapacity a technologické zázemí společnosti. Prohlédl si také letoun L-159 ALCA a nejnovější generaci cvičného a lehkého bojového letounu L-39 Skyfox, který Aero označuje za strategický pilíř budoucího rozvoje. Právě tento kus se podle firmy nedávno vrátil z dlouhé obchodní cesty po Blízkém východě a Africe.

Na programu bylo i setkání s vedením společnosti. Řeč byla o obchodních příležitostech, rozvoji českého leteckého průmyslu i o roli Aero Vodochody v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

„Velmi si vážím návštěvy pana premiéra a jeho zájmu o naši společnost,“ uvedl Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva Aero Vodochody. „Pan premiér ocenil kvality našich letounů i práci, kterou v Aeru dlouhodobě odvádíme. Nejvíce se zajímal o bližší představení letounu Skyfox a společně jsme probrali aktuální obchodní příležitosti tohoto letadla,“ doplnil.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Premiér Andrej Babiš během návštěvy vyzdvihl technickou úroveň letounu L-39 Skyfox a ocenil schopnost firmy kombinovat tradici s moderními technologiemi. „Aero Vodochody má obrovskou tradici, je to jeden z mála odkazů na zlaté časy našeho průmyslu, který nám dělá skvělé jméno ve světě i dnes. Naše vláda bude podporovat české firmy nejen doma, ale samozřejmě to budeme dělat i ve světě,“ uvedl Babiš.

Tím navázal na svou poslední návštěvu závodu v roce 2018, kdy se zúčastnil slavnostního představení nového letounu L-39NG, dnes přejmenovaného na L-39 Skyfox.

Aero Vodochody připomíná, že patří mezi klíčové představitele českého obranného průmyslu a je největší společností českého leteckého průmyslu. Podle firmy jde zároveň o jednoho z nejstarších leteckých podniků na světě. Vodochody stavějí na tradici, která má i jasný hospodářský rozměr. Společnost uvádí, že za sto let vyrobila 11 tisíc letounů. Stovky letounů L-39 Albatros jsou podle Aera stále používané u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů.

Právě to ukazuje, proč je letecký průmysl pro ekonomiku tak důležitý: Nejde jen o jednorázový prodej, ale o dlouhodobý exportní vztah, který zahrnuje servis, modernizace, podporu provozu a navazující zakázky. Skyfox má být podle firmy typem, který na tuto stopu naváže a otevře další obchodní příležitosti.

