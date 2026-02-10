Babiš: Lišku z Vodochod podpoříme také ve světě

Kdo je vinen současnou situací?
Na programu bylo i setkání s vedením společnosti. Řeč byla o obchodních příležitostech, rozvoji českého leteckého průmyslu i o roli Aero Vodochody v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
„Velmi si vážím návštěvy pana premiéra a jeho zájmu o naši společnost,“ uvedl Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva Aero Vodochody. „Pan premiér ocenil kvality našich letounů i práci, kterou v Aeru dlouhodobě odvádíme. Nejvíce se zajímal o bližší představení letounu Skyfox a společně jsme probrali aktuální obchodní příležitosti tohoto letadla,“ doplnil.
Tím navázal na svou poslední návštěvu závodu v roce 2018, kdy se zúčastnil slavnostního představení nového letounu L-39NG, dnes přejmenovaného na L-39 Skyfox.
Aero Vodochody připomíná, že patří mezi klíčové představitele českého obranného průmyslu a je největší společností českého leteckého průmyslu. Podle firmy jde zároveň o jednoho z nejstarších leteckých podniků na světě. Vodochody stavějí na tradici, která má i jasný hospodářský rozměr. Společnost uvádí, že za sto let vyrobila 11 tisíc letounů. Stovky letounů L-39 Albatros jsou podle Aera stále používané u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů.
Právě to ukazuje, proč je letecký průmysl pro ekonomiku tak důležitý: Nejde jen o jednorázový prodej, ale o dlouhodobý exportní vztah, který zahrnuje servis, modernizace, podporu provozu a navazující zakázky. Skyfox má být podle firmy typem, který na tuto stopu naváže a otevře další obchodní příležitosti.
