ČEZ: Ústecký kraj schválil lithium

Projekt těžby a zpracování lithia v Ústeckém kraji v hodnotě 42 miliard korun může být nejvyšší investicí v historii Ústeckého kraje a jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Projekt se nyní posouvá do další fáze, zastupitelé Ústeckého kraje schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, která vymezuje plochy a koridory pro budoucí výstavbu zpracovatelského závodu, portálu do hlubinného dolu nebo dopravního koridoru.
Jde o jedno z významných povolení, které lithium park potřebuje získat. Díky tomuto projektu může vzniknout přibližně 4000 pracovních míst, polovinu z toho zaměstná přímo Geomet, další pracovní příležitosti vzniknou v navazujícím dodavatelském řetězci. Pozitivní přínos pro region bude mít investice i při samotné výstavbě, na které se budou podílet místní firmy s lokálními zaměstnanci.
„Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje je důležitým milníkem. Jde o strategický dokument, který nás posouvá směrem k úspěšné realizaci největší investice v historii Ústeckého kraje. Kraj se může v následujících letech stát technologickým centrem s celoevropským významem. Lithium park nabídne velký počet nadprůměrně placených pracovních míst, kde se uplatní právě třeba zaměstnanci současných uhelných dolů a elektráren. Zpracovatelský závod vznikne přímo v místě, kde bude kvůli odchodu od uhlí potřeba vytvořit nejvíce nových pracovních příležitostí. Věříme, že se lithium park stane technologickým srdcem kraje a přitáhne další průmysl a podniky z perspektivních sektorů. Skupina ČEZ je nejvýznamnějším investorem a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji a chceme, aby to tak bylo i nadále. Projekt budeme budovat s maximálním důrazem na ekologii a minimální vlivy na okolní prostředí,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Budoucí podzemní důl má vzniknout na Cínovci, zpracovatelský závod na lithnou rudu má vyrůst v Prunéřově na místě bývalé uhelné elektrárny. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem, na který se naloží v průmyslové zóně Dukla u Újezdečku, kam ho z Cínovce dopraví moderní dopravník.
Strategický význam pro Ústecký kraj, Českou republiku i Evropu
Těžba a zpracování lithia je důležitým projektem pro Českou republiku i celou Evropskou unii. V loňském roce ho Evropská komise zařadila mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách, což potvrzuje klíčový význam českého ložiska v celoevropském kontextu. Evropská unie si stanovila cíl, aby do roku 2030 získávala minimálně 10 % své roční spotřeby strategických kritických surovin z těžby na svém území. Český projekt na získávání lithia může tomuto cíli výrazně napomoci.
Odborníci očekávají výrazný nárůst poptávky po lithiu především v souvislosti s bateriemi do elektromobilů a pro úložiště energie z obnovitelných zdrojů. Automobilový průmysl tvoří v ČR zhruba 10 % HDP. V následujících letech bude procházet nevyhnutelnou transformací ze spalovacích motorů na elektromobilitu. Český zdroj lithia, které se využívá v bateriích elektromobilů, pomůže zachovat pracovní místa, automobilovou tradici i široký dodavatelský řetězec a návazné služby.
Nadprůměrná mzda i rozvoj vzdělávání
Průměrná hrubá mzda zaměstnance lithium parku Geomet odhaduje přes 80 000 Kč, a bude tak zhruba dvojnásobná oproti současné průměrné mzdě v kraji. Předpokládaný celkový příjem do veřejných rozpočtů je 3,2 miliardy Kč ročně. Investice této velikosti také může přilákat do kraje další významné investory, což by mělo další pozitivní dopad na regionální ekonomiku.
ČEZ i Geomet také aktivně spolupracují s univerzitami a výzkumnými centry v oblasti těžby a zpracování surovin s tím, že s postupným náběhem projektu směrem k věcné realizaci tuto spolupráci plánuje významně dále prohloubit. Důležitým partnerem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.
Na konci roku 2025 dokončil Geomet ve spolupráci s projektanty finální studii proveditelnosti (DFS). Finální studie proveditelnosti je komplexní dokument o několika tisících stránkách a poskytuje odpovědi na otázky technického a ekonomického charakteru týkající se stavby dolu, zpracovatelského závodu a potřebné infrastruktury. Studie potvrdila, že důl na Cínovci a zpracovatelský závod v Prunéřově jsou realizovatelné a neidentifikovala technologické překážky pro jejich výstavbu a provoz.
Geomet také odeslal ministerstvu životního prostředí dokumentaci k procesu EIA, který posoudí možné vlivy těžby a zpracování lithia na okolí a stanoví případná opatření k jejich minimalizaci. Výstupy ze studie i podaná Dokumentace EIA budou v nejbližší době sloužit akcionářům Geometu jako podklad pro rozhodování o realizaci a financování další etapy projektu.
