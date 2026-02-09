Ministerstvo spravedlnosti: Povolování náhradního mateřství není předmětem novely trestního zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru některé informace obsažené v článku TN.cz ze dne 8. února 2026 „Vláda si chce posvítit na náhradní mateřství. Ve hře je novela zákona“, které se vztahují k projednávané novele trestního zákoníku.
Je nutné zdůraznit, že předmětná novela „pouze“ výslovně zakotvuje formu vykořisťování spočívající v užití ženy nebo dívky k otěhotnění, aby jí bylo následně narozené dítě odejmuto nebo bylo přenecháno jiné osobě, jako jednu z forem vykořisťování, pro kterou jsou osoby obchodovány. Jde tedy o situace, kdy náhradní matka je obětí tohoto trestného činu, kdy je její svobodné rozhodování zásadně omezeno nebo zcela eliminováno (např. použitím násilí, pohrůžky násilím, závažnou závislostí nebo tísní), případně jde o situace, kdy se jedná o dívku mladší 18 let. Toto jednání je již dnes možné podřadit pod trestný čin obchodování s lidmi, avšak pouze v rámci obecného znaku „jiné formy vykořisťování“.
Novela trestního zákoníku se tak nikterak nedotýká situací popsaných v článku, kdy „heterosexuální pár ze zdravotních důvodů nemůže mít děti a obrátí se proto na náhradní matku“, nebo kdy „hodně dvojic náhradní matky hledá ve facebookových skupinách“. Institut náhradního mateřství by měl být komplexně upraven samostatným zákonem, a předkládaná novela trestního zákoníku v žádném případě nepředjímá řešení situací, kdy se dospělá žena zcela dobrovolně rozhodne být náhradní matkou.
Pravděpodobně k této komplexní úpravě náhradního mateřství směřuje také citace gynekologa Davida Rumpíka: „Velká změna oproti tomu, jak tomu bylo dodnes, je to, že soud rozhodne ještě předtím o tom, jestli se vůbec ten proces náhradního mateřství uskuteční.“ Povolování náhradního mateřství soudem není a nikdy nebylo předmětem předkládané novely trestního zákoníku. Článek tak nesprávně směšuje dvě odlišné věci, resp. dvě právní regulace.
Institutu náhradního mateřství se nijak netýká ani zároveň navrhovaná změna trestného činu svěření dítěte do moci jiného podle § 169 trestního zákoníku. Cílem změny tohoto ustanovení je napravit současnou nevyváženost, kdy je jako hlavní pachatel postihována pouze osoba, která dítě za odměnu svěřuje pro účely adopce či obdobný účel, nikoli osoba, která dítě za úplatu přijímá. Druhá strana takového ujednání má tedy neodůvodněně příznivější postavení, což novela napravuje. Tento trestný čin však není rozšiřován ve vztahu k náhradnímu mateřství.
Tiskovou zprávu k vládou schválené novele najdete ZDE.
