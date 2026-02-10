Štěpánek (Trikolora): Vyzýváme Petra Pavla, aby rezignoval

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rozhodování na Pražském hradě

Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Trikolora se na svém sobotním celostátním sněmu ostře vymezila proti prezidentu Petru Pavlovi, když přijala toto usnesení:

Za situace, kdy prezident nectí Ústavu ČR, za situace, kdy porušuje svůj prezidentský slib, a za situace, kdy existuje vážné podezření, že místo něho na Pražském hradě rozhoduje jeho „přítel po boku“ bez prověrky, vyzýváme Petra Pavla, aby na funkci prezidenta České republiky rezignoval.

Jako 1. místopředseda Trikolory k tomu dodávám: „Ne, nežijeme v iluzi, že prezident naší výzvě vyhoví. Jen si myslíme, že je správné nahlas vyslovit, co si myslí velká část naší veřejnosti. A také víme, že i malá sněhová koule, když se hezky nabaluje, může strnout lavinu.“

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
