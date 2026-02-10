Štěpánek (Trikolora): Vyzýváme Petra Pavla, aby rezignoval

Trikolora se na svém sobotním celostátním sněmu ostře vymezila proti prezidentu Petru Pavlovi, když přijala toto usnesení:
Za situace, kdy prezident nectí Ústavu ČR, za situace, kdy porušuje svůj prezidentský slib, a za situace, kdy existuje vážné podezření, že místo něho na Pražském hradě rozhoduje jeho „přítel po boku“ bez prověrky, vyzýváme Petra Pavla, aby na funkci prezidenta České republiky rezignoval.
Jako 1. místopředseda Trikolory k tomu dodávám: „Ne, nežijeme v iluzi, že prezident naší výzvě vyhoví. Jen si myslíme, že je správné nahlas vyslovit, co si myslí velká část naší veřejnosti. A také víme, že i malá sněhová koule, když se hezky nabaluje, může strnout lavinu.“
Mgr. Petr Štěpánek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.