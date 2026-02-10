Lachnit (ANO): Drahota, lidé nechodí do hospod. Kde je problém?

10.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Server novinky.cz přišel před nedávnem s veřejně známou informací, že ceny v hospodách a dalších gastronomických podnicích za poslední léta výrazně vzrostly.

Lachnit (ANO): Drahota, lidé nechodí do hospod. Kde je problém?
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Od roku 2019 údajně o více než 50 procent. Podle společnosti Edenred se průměrná cena poledního menu v Česku v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun, v Praze je ještě vyšší. Průměrná mzda se od roku 2014 zvýšila zhruba o 82 procent, cena obědů vzrostla o 130 procent. Podíl lidí, kteří chodí na oběd do restaurace v okolí pracoviště, klesl z 33 procent v roce 2024 na 26 procent v roce 2025. Naopak výrazně přibylo těch, kteří si nosí jídlo z domova, jejich podíl vzrostl ze 46 na více než 57 procent.

Asi každý z nás občas do restaurace zavítá, takže téma cen se postupně stalo častým předmětem nejen hospodských debat. „Kdo za to může? Mastí si hostinští kapsy? Stěžují si oprávněně, že jejich byznys strádá především kvůli citelnému růstu nákladů?“ ptá se Petr Lachnit.

Objektivně si musíme přiznat, že majitele gastronomických provozů (i firmy v jiných podobných oborech) v posledních šesti letech zasáhly dvě katastrofy skutečně tvrdě. Tou první byla covidová opatření, druhou pak bezprecedentní Fialova drahota. To je prostý fakt, se kterým se hospodští museli poprat. Nicméně každé podnikání přináší i rizika, se kterými si poradí jen ti nejlepší. I mediální pláč nad tím, že „k nám lidi už tolik nechodí“, jaksi nepomůže.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 35545 lidí

Těžká doba přináší výzvy. Před několika dny jsem se bavil s kamarádem, který už více než pět let provozuje hospůdku v Chrudimi. Samozřejmě přiznal, že i on musel jít s cenami nahoru, nicméně celostátní statistika ho překvapila. „Odhaduji, že jsme zdražili tak o třetinu,“ sdělil.

Vysvětlil mi, že je nutné rozdělit marži u čepovaného piva a jídla. „U tekutého zlata víceméně vždy platilo, že hospodský chce mít na půllitru zhruba sto procent. Takže když vám třeba Prazdroj zdraží plzeňské na tři tisíce korun za velký sud (sto piv), tak na čepu bude stát zhruba 60 korun,“ upozornil s tím, že „tady toho moc nevymyslíte“.

U jídla je to jinak. „Zákazníky musíte stále více lákat a bavit přitažlivým gastronomickým konceptem, velmi přátelským usměvavým postojem či neotřelým prostředím. Takže v podstatě každý víkend nabídneme určitý produkt, který konkurence nemá, nebo pořádáme akce typu zabijačkové hody. Vše poctivá domácká výroba, což host ocení a pravidelně se vrací. Je potřeba neustále přemýšlet a pořádně makat. Kdo nabízí stále to samé v průměrné či nižší kvalitě, v ušmudlaném prostředí, a ještě za nehorázné ceny, má šancí stále méně. Zkrátka host vládne stále víc, a to mě baví,“ podotkl s tím, že třeba velkorysou porci zabijačkového guláše si můžete dát za 119 korun, pořádné opečené jelítko s bohatou oblohou vás přijde na 89 korun.

Když jsem se ho po těchto slovech zeptal, jak to má s EET, vlastně mě už příliš nepřekvapil. „Určitě ho chci. Už teď se platby kartou na našich tržbách podílejí více než ze dvou třetin. Konkurence se pročistí, ti poctivější budou ve výhodě,“ odhadl.

Gastronomie je velmi tvrdý, vysoce konkurenční byznys. Přežijí jen ti, kteří za rozumné peníze nabídnou solidní a kvalitní služby. Věřte, že jim přeji úspěch. Po těch, co to mají naopak, se mi stýskat nebude. Bohužel je jich stále ještě dost.

Psali jsme:

Lachnit (ANO): Nemyslím si, že existuje pravda. Existují pouze názory
Lachnit (ANO): Stáří se má ctít, mládí bránit
Lachnit (ANO): Bartoš opět řeší bydlení. Zachraň se, kdo můžeš
Lachnit (ANO): Kalamita v rukách Pirátů - revizory na ně!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ceny , Lachnit , ANO , gstronomie

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Strádá gsastronomie především kvůli růstu nákladů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Ministr životního prostředí

Konečně jste to rozsekl a díky za to. Jen teď tvrdíte, že nebudete na motoristy tlačit, aby navrhli někoho jiného. Znamená to, že klidně budete tolerovat, že nikoho nenavrhnou a Macinka bude řídit dvě ministerstva? Od tvrdí, že je klidně bude řídit až do prezidentských voleb. S tím jste v pohodě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Vyzýváme Petra Pavla, aby rezignoval

12:12 Štěpánek (Trikolora): Vyzýváme Petra Pavla, aby rezignoval

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rozhodování na Pražském hradě