Úřad vlády: Vláda schválila návrh, zpřísňující boj proti obchodování s lidmi

10.02.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vláda odsouhlasila návrh novely trestního zákoníku, který zpřísňuje boj proti obchodování s lidmi a více chrání jeho oběti.

Úřad vlády: Vláda schválila návrh, zpřísňující boj proti obchodování s lidmi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Rozhodla také mimo jiné o novém personálním obsazení Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek a o zrušení Národní ekonomické rady vlády.

Novela trestního zákoníku, jejíž návrh vláda schválila, především zapracovává do české legislativy změny obsažené v novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Novela mezi formy vykořisťování nově zahrnuje zneužívání náhradního mateřství, nucené sňatky nebo nezákonné osvojení, kriminalizuje také nucení obětí obchodování s lidmi k práci za zvlášť vykořisťujících podmínek atd. Nad rámec změn evropské legislativy také zohledňuje některá doporučení vyplývající vyplývajících ze závěrečné zprávy expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi a řeší problém odpovědnosti za škody způsobené lidmi ve výkonu obecně prospěšných prací. Na tyto případy se totiž nevztahují standardní pracovněprávní předpisy. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti ZDE.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 34634 lidí

Vláda schválila nařízení vlády o podmínkách poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Nové nařízení vlády bylo nutné vydat poté, co od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela lesního zákona a došlo ke změně zmocňovacího ustanovení. Nové nařízení vlády reviduje rozsah stávajících finančních příspěvků a naopak rozšiřuje dosavadní finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů na území celé republiky. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství ZDE.

Kabinet také novelizoval nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Cílem novely je především zjednodušit systém kontrol v oblasti protierozní ochrany, který byl až dosud problematický a administrativně velmi náročný jak pro podnikatele, tak pro kontrolní orgány. Změny zjednodušují a zobecňují půdoochranná opatření tak, aby zemědělci měli k dispozici širokou škálu postupů, a přitom byla nadále zajištěna dostatečná úroveň ochrany zemědělské půdy před erozí.

Vláda provedla také personální změny ve složení Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek, když z členství odvolala ministry a členy bývalé vládní koalice a do rady jmenovala premiéra Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministryni financí Alenu Schillerovou a poslance současné vládní koalice Filipa Turka a Radima Fialu. Rada se podílí zejména na posuzování a schvalování návrhů ministra životního prostředí na využití výnosů z dražeb povolenek v oblastech podpory pro příslušná rozpočtová období a za členství v radě nejsou vypláceny žádné odměny. Kabinet rozhodl také o zrušení Národní ekonomické rady vlády.

Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

Psali jsme:

Úřad vlády: Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace tvoří respektované osobnosti
Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu a rozhodla o navýšení platů
Úřad vlády: IT je pro holky! Druhý ročník projektu oslovil téměř 800 žáků a žákyň po celém Česku
Úřad vlády: Vláda odmítla migrační pakt EU i nový systém emisních povolenek

Zdroje:

https://msp.gov.cz/web/msp/rozcestnik/-/clanek/vlada02022026?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq_redirect=https%3A%2F%2Fmsp.gov.cz%2Fweb%2Fmsp%2Frozcestnik%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_assetEntryId%3D7091448%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_XRfnFFegERxq_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-pripravilo-novy-program-pro-vlastniky-lesu-umozni-jim-sdruzovat-se-do-spolku-a-byt-tak-konkurenceschopnejsi

https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-9--unora-2026-225189/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

lesy , myslivost , NERV , povolenky , Úřad vlády , zemědělství , trestní zákoník , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Zloděj křičí "chyťte zloděje!

Je opravdu trefné, že podpisy pod peticí komentujete zrovna vy, když si sám platíte za navýšení lajků, což jste nepopřel ani ve vašem komentáři. Ale k dotazu. Neměl by ten sběr podpisů obecně, hlavně třeba v případě nominace na prezidenta být lépe ošetřen? Plánujete nějaké změny?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Ústecký kraj schválil lithium

8:46 ČEZ: Ústecký kraj schválil lithium

Významný milník pro největší investiční projekt v Ústeckém kraji. Zastupitelé schválili aktualizaci …