Úřad vlády: Vláda schválila návrh, zpřísňující boj proti obchodování s lidmi

Rozhodla také mimo jiné o novém personálním obsazení Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek a o zrušení Národní ekonomické rady vlády.
Novela trestního zákoníku, jejíž návrh vláda schválila, především zapracovává do české legislativy změny obsažené v novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Novela mezi formy vykořisťování nově zahrnuje zneužívání náhradního mateřství, nucené sňatky nebo nezákonné osvojení, kriminalizuje také nucení obětí obchodování s lidmi k práci za zvlášť vykořisťujících podmínek atd. Nad rámec změn evropské legislativy také zohledňuje některá doporučení vyplývající vyplývajících ze závěrečné zprávy expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi a řeší problém odpovědnosti za škody způsobené lidmi ve výkonu obecně prospěšných prací. Na tyto případy se totiž nevztahují standardní pracovněprávní předpisy. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti ZDE.
Vláda schválila nařízení vlády o podmínkách poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Nové nařízení vlády bylo nutné vydat poté, co od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela lesního zákona a došlo ke změně zmocňovacího ustanovení. Nové nařízení vlády reviduje rozsah stávajících finančních příspěvků a naopak rozšiřuje dosavadní finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů na území celé republiky. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství ZDE.
Kabinet také novelizoval nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Cílem novely je především zjednodušit systém kontrol v oblasti protierozní ochrany, který byl až dosud problematický a administrativně velmi náročný jak pro podnikatele, tak pro kontrolní orgány. Změny zjednodušují a zobecňují půdoochranná opatření tak, aby zemědělci měli k dispozici širokou škálu postupů, a přitom byla nadále zajištěna dostatečná úroveň ochrany zemědělské půdy před erozí.
Vláda provedla také personální změny ve složení Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek, když z členství odvolala ministry a členy bývalé vládní koalice a do rady jmenovala premiéra Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministryni financí Alenu Schillerovou a poslance současné vládní koalice Filipa Turka a Radima Fialu. Rada se podílí zejména na posuzování a schvalování návrhů ministra životního prostředí na využití výnosů z dražeb povolenek v oblastech podpory pro příslušná rozpočtová období a za členství v radě nejsou vypláceny žádné odměny. Kabinet rozhodl také o zrušení Národní ekonomické rady vlády.
