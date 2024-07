Prezident Pavel: Partnerství s Rakouskem má obrovský potenciál

Ono něco takového fakt existuje? A lze tomu rekordnímu zdražení nějak zabránit? Proč to vláda dělá? Je to její vůle nebo za to může EU? Vždyť se v posledních letech zdražovalo už tolik, kde na to máme brát?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.