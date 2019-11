Primátor Baxa: Bez pomoci Evropské unie bychom nebyli schopni řadu projektů uskutečnit

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI).Konferenci zorganizovalo město Plzeň jako nositel strategie ITI a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Účastníci mimo jiné zhodnotili efektivitu, fungování a praktické dopady evropských dotací na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací v programovém období 2014–2020. Díky nástroji ITI bylo možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí. Na konferenci se diskutovalo rovněž o potřebě co nejkvalitněji nastavit jednotlivá témata a vymezit finanční prostředky pro příští programové období 2021+.

„Plzeňská metropolitní oblast měla v probíhajícím období přislíbeny 3,2 miliardy korun, z toho jsme v současné době vyčerpali již 90 procent, tedy zhruba 2,9 miliardy korun. Přitom 60 procent využilo město Plzeň a zbytek jeho okolí. Bez pomoci Evropské unie bychom nebyli schopni řadu projektů uskutečnit. Nástroj ITI je tedy užitečný fungující nástroj, má tedy smysl v něm nejen pokračovat, ale i výrazně jeho fungování posílit,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Mgr. Martin Baxa ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posteskl si, že v tomto období bylo málo peněz určeno na investice do školství. Podle něj bude nutné víc tlačit na to, aby se v příštím programovém období více peněz věnovalo do školství, a to nejen do staveb, ale i do samotného vzdělávání.

„V současnosti je příprava na příští programové období v plném proudu a setkávat se, sdílet zkušenosti a kvalitně nastavit další programové období, jsou základním předpokladem pro efektivní čerpání, a tedy i rozvoj měst v České republice. Doufám, že právě tato konference přispěje k rozšíření informací o nástroji ITI do širší odborné i laické veřejnosti a pomůže určit stěžejní témata, která by se v tomto nástroji měla za přispění evropských peněz řešit,“ uvedl Zděnek Semerád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

K řečníkům na konferenci dále patřili například Martin Ferry z Centra pro výzkum evropských politik Univerzity Strathclyde z Glasgow, David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj ČR či Petr Zahradník, ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na Evropskou unii.

Psali jsme: Baxa (ODS): Regionální kulturní instituce mohou mizet jako tající Antarktida Baxa (ODS): Malá zařízení žádnou spolupráci s obcí nepotřebují Baxa (ODS): Výběrové řízení na ředitele Národní galerie musí být transparentní Baxa (ODS): Odborné vzdělávání pro tlumočníky a překladatele je zcela nezbytné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.