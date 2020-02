Primátor Jiránek: Ve městě se v nejbližších týdnech uskuteční termosnímkování

reklama

Chytré a udržitelné město Kladno, to je hlavní filozofie připravované taktiky rozvoje města a plánování dlouhodobých investic. Kromě jiných klíčových dokumentů vzniká celková vize a strategie, jak by mělo město prosperovat do roku 2030 s výhledem na dalších dvacet let.

S plánem pro udržitelnou a soběstačnou energetiku, které je součástí hlavní strategie, pomáhá Kladnu evropský projekt SPARCS. V jeho rámci se v nejbližší době uskuteční například termosnímkování města.

Od loňského roku se město Kladno stalo spolu s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT součástí prestižního mezinárodního evropského projektu SPARCS zaměřeného na ekonomicky udržitelný rozvoj měst, a to zejména s v oblasti energetiky. Jde o postupné dosahování uhlíkové neutrality. Produkování znečištění může město kompenzovat vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů a dodávat ji do vlastní sítě. Cíle projektu bude naplňovat již letos.

V prvé řadě Kladno spouští přípravu Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) pro uhlíkově neutrální a energeticky efektivní město. V něm se mimo jiné zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 %, a to především u skleníkových plynů.

„Pro zpracování již byla připravena veřejná zakázka malého rozsahu. Město také navazuje na příslib provést takzvané termosnímkování, tedy mapu města, která ukáže ztráty energie z budov či infrastruktury. Výsledkem bude mimo jiné podklad pro rozhodování, které projekty na zateplování či chytrých budov a jiné bychom měli uskutečnit,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek. Termosnímkování se uskuteční v nejbližších týdnech dle vývoje počasí. „Bude probíhat v nočních hodinách tak, že nad městem proletí letadlo, které snímky pomocí specifické technologie pořídí,“ upozorňuje primátor s tím, že konkrétní termín, který se zrodí operativně dle aktuálních klimatických podmínek, uveřejní město na webu a sociálních sítích.

Ing. Dan Jiránek ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celkovou strategii bude město diskutovat s veřejností

Projekt SPARCS je však velmi komplexní a týká se i řady dalších odvětví – klimatu, životního prostředí, mobility, podnikání a dalších. Tento impulz umocnil záměr města připravit celkovou strategii rozvoje města do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Takovou strategii nyní město začalo tvořit a bude ji v jednotlivých etapách také komunikovat s občany, podnikateli, neziskovým sektorem, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi a dalšími partnery, kteří mohou přispět svými názory a podněty k rozvoji města.

„Celková strategie města, ať už jde o zdroje energie, plán údržby silnic či poskytování kvalitních veřejných služeb ve městě, je velmi důležitým podkladem pro rozhodování města, kudy náš rozvoj vést. Kladno je město nás všech, budu nesmírně rád, když i občané či například podnikatelé přijdou s nápady, co by mohlo město posunout dále, co obecně potřebují k tomu, aby se jejich život či podnikání zlepšily,“ uvedl primátor Jiránek a dodal: „Žijeme obecně v době relativního blahobytu, i koupěschopnost obyvatel roste, nicméně stoupá také tlak na zdroje, digitalizaci, úspory, a i toto musí být součástí našeho vidění budoucí podoby města, důraz na chytré prvky v rámci poskytovaných služeb nebo řízení města, na udržitelnost našich dalších kroků, a to v energetice i jinde. Motto ‚Chytré a udržitelné město Kladno‘ tak není prázdnou frází, ale seriózním a závazným cílem naši práce.“

Začala příprava na další programové období Evropských fondů

Kromě samotné zastřešující strategie byly započaty práce na dílčích koncepcích v oblasti dopravy, energetiky, sociálních služeb a dalších dokumentů, které stanoví rozvojové potřeby, jasná opatření a konkrétní projektové záměry. Vedle toho město zintenzivní investiční plánování, neboť je třeba se připravit na další programové období EU fondů 2021-2027, možnosti využití úvěrových nástrojů třeba i přes Evropskou investiční banku nebo mezinárodní projekty financované z Evropské komise. Rozpočet města na řadu investičních akcí nebude stačit, priorit ve městě je celá řada.

Psali jsme: Primátor Jiránek: Obnova zelených ploch v Kladně a okolí je důležitá Primátor Jiránek: Spolupráce s ČVUT se stále rozšiřuje Primátor Jiránek: Ze třinácti soutěžních snímků vznikl kalendář Primátor Jiránek: V Kladně se dokončují opravy komunikací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.