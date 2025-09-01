Primátor Svoboda: Zahájili jsme provoz jednotky Pendolino do Budějovic

Dnes jsme společně se Správou železnic a Českými drahami slavnostně zahájili provoz jednotky Pendolino na IV. železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi.
Jde o další krok k moderní železnici. Pro cestující to znamená vyšší komfort, plynulejší provoz a kratší jízdní dobu. Pro Prahu pak spolehlivější spojení s jihem Čech, které ocení nejen obyvatelé, ale i studenti, firmy a návštěvníci.
Modernizace tratí má smysl. Je to investice do kvalitní a ekologické dopravy, která se lidem vrací každý den.
Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV