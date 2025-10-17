Kubisková (Výzva): Politici by měli jít pozitivním morálním příkladem

Řada z vás mi před volbami říkala, že tady není prostor pro novou stranu, a že nenabízíme nic nového. Na současné situaci kolem návrhu státního rozpočtu vám nastíním, v čem jsme jiní a jak by se dle našeho názoru měla dělat zodpovědná politika, která tady zoufale chybí.
Končící vláda sestavila nereálný rozpočet, plný účetních triků, který navíc odmítá předložit nové sněmovně. Snaží se tak zakrýt výši skutečného schodku, který bude nejspíš mnohem vyšší než avizovaných 286 miliard.
Takové chování odsuzují nejen právníci a ekonomové, ale i prezident republiky, nebo národní rozpočtová rada vlády. Podle nich takto vláda obchází účel zákona, dokazuje, že původnímu návrhu rozpočtu nelze věřit a dopouští se klukoviny. S tím plně souhlasím!
Jak bychom to řešili my? Předložili bychom reálný rozpočet, bez jakýchkoliv účetních triků a podvodů, a ten bychom i v případě prohraných voleb předložili nové sněmovně tak, aby o něm mohla jednat. Udělali bychom to nejen proto, že je to zodpovědné a ustálená praxe, ale hlavně proto, že zájem České republiky je pro nás na prvním místě a mnohem důležitější, než dílčí marketingový zájem jedné strany. Politici by měli jít pozitivním morálním příkladem celé společnosti. Prohrát volby a odejít z vlády se nechá i důstojně a se ctí. Proto je tu naše Výzva 2025, která jde pozitivním osobním příkladem.
Ing. Karolína Kubisková
