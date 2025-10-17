„Škubou se na šibenici. Stejně prohrají.“ Drsný vzkaz končící Fialově vládě

18.10.2025 8:50

Bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý v XTV hovořil o tom, že Fialova vláda dělá vše pro to, aby vítěz voleb nesložil vládu. Při tom se dopouští kroků, které poškozují celou společnost. Kritizoval také nepředání rozpočtu, varoval před „drážděním chřestýše“ a označil podporu Ukrajiny za přehnanou.

Foto: XTV
Popisek: Vlastimil Tlustý

Bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý reagoval v XTV na slova exprezidenta Václava Klause, který uvedl, že nezná slušnějšího člověka, než je Filip Turek. Klaus v rozhovoru zároveň řekl, že bývalá vládní koalice dělá vše pro to, aby hnutí ANO nesložilo vládu. „Koalice dělá vše pro to, aby ANO vládu nesložilo. Stejně to prohráli a prohrají,“ uvedl Tlustý. 

„Když se takhle budou škubat na té šibenici, tak se to neusnadní. Sněmovna má velkou moc. Oni budou mít většinu Babišové, Okamurové a Macinkové,“ upozornil končící vládu, že Sněmovna může sehrát významnou roli v budoucím politickém dění.

„Nedrážděte chřestýše bosou nohou, bych radil Fialovi a Pavlovi. Ta Sněmovna potom, jestli ji budou dělat takové naschvály, že zastavili dopravní stavby, poškozují i nevinné, To, že nechtějí dovolit vítězům voleb, aby vládli, tak to bude postihovat ty lidi, kteří s tím nemají nic společného. Ti stavební dělníci, kteří nemohou stavět. Všechny tyto naschvály, které jednak poškozují normálního člověka, tak dráždí chřestýše bosou nohou. A toho chřestýše pak můžou napadat neuvěřitelné věci,“ dodal varovně exministr financí.

Nepředávání rozpočtu je nezákonné a absurdní

Vyjádřil se také k tomu, že končící vláda nepředala rozpočet nastupujícímu kabinetu. „Jednak je to nezákonné, ale to je jim zjevně jedno. Oni v té své zoufalosti, protože zoufalí dělají zoufalé věci, si usmysleli, že to vítězům zkomplikují tím, že jim nepošlou rozpočet. Dokonce jim úplně absurdně říkají, tak si ho sestavte sami.“

„Tomu můžou věřit a tleskat lidi, kteří nevědí, že nejste-li na ministerstvu financí a nemáte-li všechny ty podklady posbírané od těch rezortů, vy nic sestavovat nemůžete. Takže když pan ministr Stanjura a pan premiér Fiala vzkazují, udělejte si to sami, my vám nic nedáme, to je úplně absurdní, to nejde. Je to nerealizovatelný pokyn,“ pokračoval Vlastimil Tlustý, že Babišova vláda nemůže nic připravovat, dokud jí současný kabinet nepošle nezbytné podklady.

„Takže když tohle říkají, tak je z toho vidět jenom to zoufalství. Jakože koukejte, my vám to natřeme, ale oni to natírají celé společnosti a stejně to prohrajou, protože stejně nějaký rozpočet bude muset vzniknout,“ poznamenal směrem k Fialovu kabinetu.

Andrej Babiš se podle jeho slov musí obrnit trpělivostí, a končícímu Fialovu kabinetu vzkázal: „Už se to zvrátit nedá. Jestli někdo sní o nových volbách, ať je zkusí vyvolat, prohraje zase.“

Pane prezidente, do toho vám nic není

V další části rozhovoru se Vlastimil Tlustý vyjádřil k aféře kolem poslance Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů. Právě tato kauza provází sestavování nové vlády.

„Osobně Filipa Turka neznám. Stejně tak jako všichni se zájmem čtu a kladu si otázku, jak to může být. Formálně je to úplně jednoduché. Teď se vrátím k panu prezidentovi. Říkat, že si nebude povídat s novým premiérem, dokud nevyřeší Turka, to je úplný nesmysl. Pane prezidente, do toho vám nic není,“ prohlásil Tlustý. „Neumím předjímat, jak to dopadne, ale říkat Babišovi, že nemá chodit, dokud něco neudělá s Turkem, to je naprostý nesmysl, na to nemá vůbec žádnou kompetenci,“ pokračoval exministr.

Je podle něj třeba postupovat podle pravidel a nezdržovat proces jmenování: „Říkat, že nemůžete jmenovat Turka, když jedna paní povídala, to je nesmysl. Správně byste měli říkat, až budou důkazy o tom, jestli Turek je zločinec nebo není, tak pak ho vyzvat, aby odstoupil. Premiér může odvolat kohokoliv kdykoliv a nemusí k tomu být ani žádné důkazy.

Nechte to na premiérovi, neodkládejte jmenování vlády, když na tom závisí to, co jsem vyjmenoval – pokračování staveb, peníze ve zdravotnictví. Nekomplikujte život společnosti kvůli zámince a kvůli tomu, že se neumíte vyrovnat s tím, že jste prohráli,“ zopakoval Vlastimil Tlustý.

Podpora Ukrajiny přesáhla únosnou míru“

Bývalý ministr financí se vyjádřil i ke slovům předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který po volbách prohlásil, že žádné peníze na zbraně pro Ukrajinu už nebudou. „Je to logické prostě proto, že když je něčeho moc, je toho příliš – těch peněz je moc. Kdyby ta podpora byla přiměřená, jako jí poskytují jiné země, kdyby Česká republika posílala na Ukrajinu stejně jako Portugalsko nebo Itálie, možná by se to dalo ještě vydržet,“ poznamenal.

„Myslím si, že pro normálního českého člověka a voliče jsou to nepřijatelná čísla. Když někdo říká, zásadně to omezíme, tak má podporu,“ míní.

Výsledek voleb podle něj ukázal, jak silně v české společnosti zafungovala propaganda založená na strachu z Ruska a podpoře Ukrajiny. Tento přístup podle něj přinesl stranám končící vlády stále výrazný počet mandátů. Doslova to označil za „úspěch nepravdivé, ale velmi účinné propagandy“, bez které by dosluhující koalice takového volebního výsledku nikdy nedosáhla.

Trump to myslí vážně, chce válku ukončit

Vlastimil Tlustý okomentoval také aktuální vývoj rusko-ukrajinského konfliktu a roli nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Zatím je naprosto jasné, že Trump to myslí vážně, chce tuto válku ukončit. Ukazuje se z toho, že je to v jeho zájmu, proto to tak silně chce,“ uvedl a dodal: „V zájmu Spojených států amerických je přestat mít Rusko jako nepřítele. Tomu ale válka brání, neumožňuje to.“

„Co na to Putin, to nevím. Co na to Zelenskyj, to vím. Ten za žádnou cenu přestat válčit nechce, ale nevyhrává,“ dodal Vlastimil Tlustý.

autor: Natálie Brožovská

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Na šibenici by měla skončit celá Fialová vláda., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuse3x Zrušen pro pravdu , 18.10.2025 9:10:36

|  5 |  0

