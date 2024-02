Profant (Piráti): Digitalizace? Sečteno a podtrženo, je to velmi dobré

reklama

Digitalizaci se daří!

Mám velkou radost ze dvou projektů, které jsou velkým úspěchem, ač tak nemusí na první pohled vypadat. Jde o eDoklady a digitální přijímačky na střední školy.

Oba projekty měly mírné zaškobrtnutí ze začátku, následně to ale vytáhly. Dnes je to přesně měsíc od spuštění eDokladů a pohybujeme se kolem 300 tisíc aktivací. Přihlášky na střední podalo pomocí systému DIPSY asi 130 tisíc uchazečů a jejich počet stále roste. Ministr školství dnes navíc lhůtu pro podání o den prodloužil. Celkem se odevzdává 140 tisíc přihlášek, stále je zde ale možnost podat přihlášku papírově.

Přestože jsou oba systémy dobrovolné, lidé je masivně používají. A co víc, na oba slyším chválu! Na přihlášky máme kladné ohlasy od ředitelů škol i rodičů a pokud jde o eDoklady, tak kromě problémů hned po spuštění slyším jedinou kritiku na to, že je přijímá málo institucí. To se ale postupně mění, dobrovolní příjemci přibývají každým dnem a velká vlna změn podle harmonogramu přijde v červenci.

Je vidět, že se digitální cesta dostává z pozice popelky do pozice první volby pro mnohé z nás. Cena těchto systémů je navíc nesrovnatelně nižší, než tomu bylo historicky u velkých informačních systémů státu. Ukažme si to na příkladu. Systém na přihlášky stál nižší jednotky milionů (počítejme 5 000 000, byť je to méně). Využilo ho 130 tisíc lidí. Pokud každý ušetřil 20 minut času a 72 Kč za doporučený dopis, je to 2 600 000 minut, tedy 43 300 hodin ušetřeného času! Zároveň to rodičům ušetřilo 9 360 000 Kč na poštovném.

Sečteno a podtrženo, je to velmi dobré!

Ondřej Profant Piráti



