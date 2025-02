Prokop (Levice): USA nemají žádné spojence, ale jen svoje zájmy

Šéf Mnichovské bezpečnostní konference Christoph Heusgen se v neděli rozplakal při svém závěrečném projevu. Panu Heusgenovi se totiž rozpadl jeho svět. Zjistil během pár dní, že žádný euroatlantismus neexistuje, že USA nemá žádné spojence ale jen svoje zájmy. V minulosti se zkrátka zájmy amerického kapitálu shodovaly se zájmy toho evropského. Jenže Evropa chudne, deindustrializuje se a spolu s tím se těžiště moci přesouvá do Asie. Ve světech brutálního prosazování hospodářských a geopolitických zájmů jako to dělá Trump či Putin nemá EU s Uršulou v čele moc šancí. Různé zmatené výkřiky Danuše Nerudové na tom nic nezmění. Není to při tom "jen" o viceprezidentovi Vancovi či o zvláštním zmocněnci Kellogovi. Jde o ty muže v pozadí, co jim radí a vytyčují cíle v Indopacifiku. Pokud nedojde k dramatické změně kurzu, tak se z Evropy do pár let stane taková geopolitická periferie, která nikoho moc nebude zajímat, a kde si pravděpodobně USA, Čína a Rusko rozdělí sféry vlivu.

