Prokop (Stačilo!): Řev o vlastizradě. To je ta dobrá kampaň Starostů?

03.09.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k televizní debatě na CNN Prima News.

Prokop (Stačilo!): Řev o vlastizradě. To je ta dobrá kampaň Starostů?
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Na začátku televizní debaty na CNN Prima se všichni zástupci vlády chvástají jak dělají positivní kampaň, a že nechápou jak někdo mohl fyzicky napadnout Babiše. Náš předseda Dan Sterzik se v průběhu debaty ohradí proti tomu dávat 400 miliard Kč ročně na zbraně a dozimetrický poslanec Flek na něj hned začne řvát něco o vlastizradě. To je ta dobrá kampaň Starostů?

Jejich manuál známe: nálepkovat a pokud možno překřičet. Argumenty? Netřeba. Ti, kteří mají plná ústa politické kultury neumí slušně a věcně debatovat. Nebyl to ostatně jediný případ v celé včerejší debatě - žvásty o tom, kdo je a není Klausovým dítětem, kdo je a není komunista či kdo bydlí v Brně vám nepostaví jediný nový byt a neozdraví státní finance.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

