Prokšanová (KSČM): Jak si tohle může člen vlády dovolit?

19.09.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prohlášení ministra Lipavského, že chtít referendum je vlastizrada

Prokšanová (KSČM): Jak si tohle může člen vlády dovolit?
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Ministr Lipavský říká, že chtít referendum je vlastizrada! Jak si tohle vůbec může člen vlády dovolit?

Referendum je zakotveno v Ústavě! Občané České republiky jsou svéprávní! Můžeme o sobě rozhodovat bez ohledu na to, co si myslí člověk, který se zcela bez kompetencí svým pouhým patolízalstvím dostal do takto vysoké funkce, ve které dovedl naši zemi do mezinárodní izolace a udělal z ČR spolupachatele genocidy.

A protože vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, tak pokud pan ministr ví o někom, kdo se jí dopouští, má povinnost podat trestní oznámení. Jinak se trestného činu dopouští on sám.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Nenechme sebou manipulovat
Prokšanová (KSČM): Julius Fučík zůstal nebezpečným i restaurovanému kapitalismu po roce 1989
Prokšanová (KSČM): Tak se nová doba staví ke svým hrdinům
Prokšanová (KSČM): Zestátnění ČEZu je naprosto legitimní požadavek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , legislativa , referendum , Ústava , Lipavský , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s ministrem zahraničí Janem Lipavským, že chtít referendum je vlastizrada?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Volby

Mohu mít osobní otázku, koho budete volit vy? Přijde mi, že až moc chválíte opozici, která má ale sama máslo na hlavě, třeba ANO, které bylo u vlády docela dlouho a taky nám životní podmínky moc nezlepšili. Navíc je to pořád to stejné. Politici před volbami slibují a po volbách je vše jinak. Má tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Brambory mohou být příčinou vzniku diabetu Brambory mohou být příčinou vzniku diabetu Rozmarýn rozhodně nepatří jen do kuchyněRozmarýn rozhodně nepatří jen do kuchyně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): Vláda již ukázala, kam nás směřuje

6:23 Seďa (SOCDEM): Vláda již ukázala, kam nás směřuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani koalice Spolu