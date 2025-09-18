Prokšanová (KSČM): Jak si tohle může člen vlády dovolit?

Ministr Lipavský říká, že chtít referendum je vlastizrada! Jak si tohle vůbec může člen vlády dovolit?
Referendum je zakotveno v Ústavě! Občané České republiky jsou svéprávní! Můžeme o sobě rozhodovat bez ohledu na to, co si myslí člověk, který se zcela bez kompetencí svým pouhým patolízalstvím dostal do takto vysoké funkce, ve které dovedl naši zemi do mezinárodní izolace a udělal z ČR spolupachatele genocidy.
A protože vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, tak pokud pan ministr ví o někom, kdo se jí dopouští, má povinnost podat trestní oznámení. Jinak se trestného činu dopouští on sám.
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV