Okamura (SPD): Islamizace západní Evropy rychle postupuje a čísla jsou šokující

Šáría a no-go zóny. Islamizace západní Evropy rychle postupuje a čísla jsou šokující. Tohle nesmíme dopustit v naší zemi! Do Francie přichází každoročně více než 500 000 nových imigrantů z arabského světa a subsaharské Afriky. Průzkum provedený před několika lety ukázal, že 65 % muslimských středoškoláků považuje právo šaría za důležitější než zákony Republiky. V 751 francouzských no-go zónách se právem šaría řídí vše.
Když jsou ilegální imigranti zatčeni, tak je jim uložena "povinnost opustit francouzské území" a je jim nařízeno, aby Francii okamžitě opustili. Nikdo je ale nevyhostí, takže většina z nich neodejde. Informoval o tom Gatestone Institute.
Kromě nepokojů dochází také k odporným vraždám. Většina vrahů jsou lidé, kteří měli být deportováni, ale nebyli. Když přijde čas je soudit, jsou k nim francouzské soudy shovívavé. 27. dubna 2024 pobodal 16letý ilegální afghánský migrant v malém klidném městečku Chateauroux ležícím v údolí Loiry 15letého chlapce Matisse, který zranění podlehl. Mladý migrant byl 28. května 2025 odsouzen k osmi letům vězení. Pokud nebude ve vězení dělat potíže, tak vyjde na svobodu již za čtyři roky.
Někdy není vrah ani souzen, protože ho soudce označí za nezodpovědného za jeho činy. V roce 2017 Kobili Traoré zmlátil, mučil a následně vyhodil z okna jejího bytu ve třetím patře 65letou židovku Sarah Halimi a křičel přitom "Alláhu Akbar!". Byl shledán nevinným, protože čin spáchal pod vlivem drog, a byl poslán do psychiatrické léčebny.
Mohamed L. (jeho jméno nebylo francouzskými úřady zveřejněno), který 22. května 2022 v Marseille podřízl hrdlo vojenskému lékaři Albanu Gervaisovi před očima jeho dcery, zase prohlásil, že jednal ve jménu Alláha. 25. června 2025 soudce prohlásil, že je duševně nezpůsobilý k soudu a bude muset být pouze několik měsíců sledován psychiatrem. Vdova po zavražděném lékaři zveřejnila prohlášení, v němž vyjádřila naději, že francouzský stát "požádá o odpuštění".
Počet útoků na Židy ve Francii za poslední rok mírně klesl. Po 7. říjnu 2023 jich bylo tak moc, že většina Židů ve Francii své židovství stále skrývá. Klesá ovšem i počet Židů žijících ve Francii. Nyní je jich méně než 400 000. Ti, kteří zůstali, jsou často chudí a nemají peníze na to, aby mohli z Francie odejít.
Počet muslimů ve Francii naopak roste. ??Podíl ilegálních imigrantů mezi nimi však vzrostl, stejně jako míra jejich odmítání integrovat se do francouzské společnosti. Tento trend je obzvláště výrazný mezi mladými muslimy. Průzkum provedený před několika lety ukázal, že 65 % muslimských středoškoláků považuje právo šaría za důležitější než zákony Republiky. V 751 francouzských no-go zónách se právem šaría řídí vše. Radikální imámové tam v souladu s islámskými dogmaty prohlašují, že islám musí vládnout celé zemi a že ve Francii bude brzy vládnout všude.
V květnu 2025 zveřejnilo francouzské ministerstvo vnitra 73stránkovou zprávu nazvanou "Muslimské bratrstvo a politický islamismus ve Francii", která podrobně popisuje, jak Muslimské bratrstvo ve Francii proniká a zakořeňuje ve školském systému, armádě, sportovních asociacích a policii. Zpráva hovoří o "ohrožení Republiky" a uvádí, že Muslimské bratrstvo nepostupuje prostřednictvím násilí a útoků, ale méně viditelným způsobem. Vláda v reakci na to slíbila, že bude jednat. Neudělala však nic. Pokud nedojde k radikální politické změně, tak se pravděpodobně nic nezmění.
„Ve Francii již více než tři desetiletí probíhá médii často zesměšňovaná "velká výměna" křesťanů za muslimy a nahrazení křesťanství islámem – stejně byla kdysi velká Byzantská říše vytlačena z celého Turecka,“ píše profesor Pařížské univerzity a autor 27 knih o Francii a o Evropě Guy Millière.
Francouzský novinář Michel Gurfinkiel v roce 1997 napsal: "Nelze vyloučit, že se Francie promění v afro-středomořskou zemi." O dvacet osm let později se jeho předpověď islamizace Francie z velké části naplnila.
To, co se děje ve Francii, samozřejmě ovlivňuje i ostatní západoevropské země. Také Belgie se rychle islamizuje. V Bruselu žije 23 % muslimů a město je nyní plné radikálního islámu a antisemitismu. V Nizozemsku se islám stal druhým nejrozšířenějším náboženstvím a 6. a 7. listopadu 2024 došlo v Amsterdamu k protižidovským násilnostem.
Islámu se pomalu podřizuje také Velká Británie, v níž je podíl muslimů menší než ve Francii a Belgii. Starostové několika velkých měst – Londýna, Oxfordu, Leedsu a Birminghamu – jsou zbožní muslimové. Ředitelem agentury Ofsted – britské vládní agentury odpovědné za dohled nad organizacemi poskytujícími vzdělávání, školení a pečujícími o děti – je v současné době muftí Hamid Patel.
„Obyvatelé západní Evropy rostoucí nebezpečí vidí. Starý kontinent je na pokraji civilizačního kolapsu a civilizační proměny. Evropa i hodnoty západní civilizace jsou vážně ohroženy,“ varuje Guy Millière.
Tomio Okamura
