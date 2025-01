Prokšanová (KSČM): Přišlo mailem, ale stojí to za to!

Co nadzvedlo mě? Především ta nekohezní masa, co kdysi bývala národem. Nekriticky myslící zmanipulovaní lidé, co věří liberálně prázdným frázím o demokracii a růstu, které se v nenasytných prolhaných tlamách politiků omílají jako kolovrátek donekonečna. Lidé si tak volí pořád dokola stejné tupce, zaprodance a voly. Jakoby neměli žádnou sebeúctu, paměť, soudnost ani hrdost! Extrémně mě také štve, jak proradní jsou politici z ANO. Na oko opozice, uvnitř však slizcí populističtí ex-ódéesáčtí pravicoví hadi sloužící nejen místním oligarchům. Také „nevydýchávám“ zelený hradní mozek, gumu Řehku a řeporyjské polomongoloidní prase a jejich válečné sliny. A radikálně mě nadzvedává, že se lidi mají stále ještě očividně moc dobře!!! Protože kdyby tomu tak nebylo, museli by konečně začít myslet a volit skutečnou štiku v rybníce a opravdovou vzteky rudou pěst zaťatou k úderu za svobodu, mír, spravedlnost a solidaritu!

