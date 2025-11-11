Prokšanová (KSČM): Válka se nám vyplácí? A jsme doma

Tenhle neoliberální narativ je naprosto úchylný. KDU-ČSL, Piráti, TOP09 i mainstreamová média nás přesvědčují o tom, že se nám "solidarita finančně vyplácí", že "válka je pro nás benefitem" a že "uprchlíci jsou pro naši ekonomiku jednoznačný přínos".
Takže když už víme, že se válka vyplácí, asi teď dává trochu větší smysl, proč není absolutně žádná vůle české vlády na jejím konci. Ježkovy voči! Mluvíme tady o válce, vraždění, o devastaci země i lidí!!! To se nevyplácí nikdy a nikomu (kromě zbrojařské lobby a třeba šéfů fabrik, kteří zneužívají zoufalé pracující viz komentář @katerina.vankova níže).
Přestaňte okamžitě takhle normalizovat válku! Je to nechutné, nelidské, odporné. Styďte se!
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV