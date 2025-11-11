Prokšanová (KSČM): Válka se nám vyplácí? A jsme doma

11.11.2025 21:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.

Prokšanová (KSČM): Válka se nám vyplácí? A jsme doma
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Tenhle neoliberální narativ je naprosto úchylný. KDU-ČSL, Piráti, TOP09 i mainstreamová média nás přesvědčují o tom, že se nám "solidarita finančně vyplácí", že "válka je pro nás benefitem" a že "uprchlíci jsou pro naši ekonomiku jednoznačný přínos".

Takže když už víme, že se válka vyplácí, asi teď dává trochu větší smysl, proč není absolutně žádná vůle české vlády na jejím konci. Ježkovy voči! Mluvíme tady o válce, vraždění, o devastaci země i lidí!!! To se nevyplácí nikdy a nikomu (kromě zbrojařské lobby a třeba šéfů fabrik, kteří zneužívají zoufalé pracující viz komentář @katerina.vankova níže).

Přestaňte okamžitě takhle normalizovat válku! Je to nechutné, nelidské, odporné. Styďte se!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kauza Rajchl: Oganesjan se oháněl Rakušanem napřímo
Primátor Svoboda: Doprava je téma, které spojuje všechny městské části
SÚRAO: Poradní panel expertů
Dva Rusy zastavíme, třetí už projde. Ukrajinci popisují

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Prokšanová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vyplácí se ČR válka na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Radek Koten byl položen dotaz

Trafiky

Dobrý den, zajímá mě, jestli bude SPD do vlády nominovat své lidi, kteří neuspěli ve volbách, což bohužel dělají všichni a vytváří se tak podle mě trafiky za peníze nás všech? Nebo budete lepší a neuděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Přesně před 107 lety skončila strašná světová válka

22:31 Vondráček (Svobodní): Přesně před 107 lety skončila strašná světová válka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Dni veteránů.