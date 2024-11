Rajchl (PRO): Cenu na faktuře za elektřinu si v příštích volbách určíte vy sami

Včera jsem v pořadu Horká linka vysvětloval princip Lipské burzy a tzv. závěrné elektrárny.

Dovolím si vám tento pokřivený systém ilustrovat na číslech.

Nejprve si ale vysvětleme, co to ta závěrná elektrárny vlastně je. Je to elektrárna, která v daném čase dodává elektřinu na Lipskou burzu za nejvyšší cenu.

Vtip je v tom, že následně se veškerá prodávaná elektřina obchoduje právě za tuto cenu závěrné elektrárny.

A nyní slíbený příklad:

Pro zjednodušení si představte, že v určitý okamžik dodává elektřinu na Lipskou burzu 5 uhelných elektráren v ceně 0,20 Kč za kWh silové elektřiny, 4 jaderné elektrárny za nákladovou cenu 0,25 Kč za 1 kWh a jedna paroplynová elektrárna za 5 Kč za 1 kWh.

Celkové náklady na výrobu 10 kWh silové elektřiny dodané na Lipskou burzu činí 7Kč.

Ovšem s ohledem, že se veškerá tato elektřina obchoduje za cenu závěrné elektrárny, tak si obchodník těchto 10 kWh koupí za 50 Kč.

Pokud bychom Lipskou burzu opustili, tedy vyvázaly ceny přímých kontraktů na vnitrostátní úrovni z cenotvorby diktované Lipskou burzou, tak bychom si 10 kWh silové elektřiny z našich jaderných elektráren mohli kupovat za 2,50 Kč.

Ale proto, že se cena našich vnitrostátních kontraktů určuje výhradně dle aktuální ceny na Lipské burze, tak za ten samý objem silové elektřiny vyrobené v našich elektrárnách zaplatíme 50,- Kč!!!

Pokud proto chcete výrazně levnější elektřinu, tak nás podpořte v příštích volbách.

My v PRO totiž jasně říkáme, že tenhle zkorumpovaný systém ožebračující naše občany na úkor zeleného Německa nehodláme dále tolerovat.

Soudruhům v Bruselu se to určitě nebude líbit, ale na to my jsme připravení. A po pravdě se na to i těšíme!

Pamatujte, že cenu na faktuře za elektřinu si v příštích volbách určíte vy sami - neboť naprostá většina politických subjektů v ČR prostě na vzepření se bruselským eurobyrokratům nemá odvahu.

My jsme však jednoznačně PRO se do tohoto střetu pustit. Neboť hájíme zájmy občanů v naší zemi, nikoli politických neziskovek a zelených fanatiků.

P.S.: Pro šťouraly uvádím, že uváděná cena elektřiny je uvedena coby průměr za rok 2022 a nezahrnuje výdaje za emisní povolenky, POZE, transferové náklady a DPH. Nicméně emisní povolenky a POZE bychom zrušili též.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

