Rajchl (PRO): Ještě větší průšvih, než jsme doufali

09.04.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vývoji konfliktu v Íránu

Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Ač si celý svět jistě oddychl, že v noci na středu nedošlo k masivní eskalaci íránského konfliktu, tak výsledek uzavřené dohody o dvoutýdenním příměří je pro celý západní svět, a tedy i pro nás, naprostým debaklem. Nemá cenu si to zastírat.

Hormuzský průliv sice bude otevřen, ovšem klíčová větička zní, že "veškerý tranzit lodní dopravy bude probíhat v koordinaci s íránskými vojenskými silami". Jinými slovy - Írán získal plnou efektivní kontrolu nad tímto klíčovým dopravním uzlem. Kontrolu, kterou před začátkem tohoto konfliktu neměl.

Desetibodový plán pro jednání o trvalém míru, jenž byl sestaven Íránem, zprostředkován Pákistánem a ze strany Trumpa označen za "dobrý základ k dalšímu jednání", je faktickou kapitulací USA v tomto konfliktu.

Mezi těmito 10 body najdete takové lahůdky jako je: 

  • uvolnění veškerých sankcí vůči Íránu 
  • rozmrazení všech íránských aktiv 
  • stažení amerických jednotek ze všech vojenských základen na Středním východě

Ač je zřejmé, že Írán bude muset z části těchto podmínek ustoupit (pochybuji, že by se USA vzdaly vojenské přítomnosti v tomto regionu), i přesto je zřejmé, že Írán odchází z tohoto střetu (bohužel) zatím jako jednoznačný vítěz. Dvou základních cílů (změna režimu + ukončení vývoje jaderné zbraně) této vojenské akce nebylo dosaženo, a i kdyby si Írán ponechal pouze kontrolu nad Hormuzem, tak by vyšel z tohoto střetu jako jednoznačný vítěz.

Tato ekonomická zbraň, k níž by se teheránský režim dostal, by v jeho rukou byla stejně nebezpečná jako zbraň jaderná (které se teď klidně mohou vzdát). Podstatná část obchodu s ropou a plynem by se stala rukojmím íránských revolučních gard.

Jakožto zarytého odpůrce jakékoliv války mne těší, že došlo k uzavření příměří a nenastala naprosto nejhorší varianta, kterou by byla eskalace tohoto lokálního konfliktu v konflikt celosvětový. Nicméně z tohoto konfliktu odchází západ jako poražený. Objektivně je na tom Írán lépe, než byl před jeho zahájením, a revoluční gardy drží moc v rukou pevněji, než kdykoliv předtím.

Vnější útok íránský národ sjednotil a vnitrostátní opozici fakticky zlikvidoval. Nadto lze očekávat, že teheránský režim bude od tohoto bodu ještě odvážnější a sebevědomější, než byl před pár týdny. Teď nás teprve bude držet pevně pod krkem.

Proto má toto příměří pořádně hořkou pachuť. Jediný pozitivní výsledek, který přináší, je memento pro každého, kdo by se chtěl pouštět do dalších vojenských dobrodružství. Ve světě, kde na zničení jednoho dronu za 2000 dolarů musí být využita raketa Patriot v hodnotě 1 000 000 dolarů, přestává být finanční převaha rozhodujícím faktorem.

Budiž to poučením i pro nás. Není to o tom, kolik procent HDP na obranu vynaložíte. Je to o tom, jak efektivní ji dokážete postavit.

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

