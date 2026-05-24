Rajchl (PRO): Naše suverenita a svrchovanost není na prodej

Vrchní lokajové v naší zemi jako jsou Hřib, Zdechovský nebo uplakánek Pášma neustále opakují, že bavorská AfD navrhla zrušení Benešových dekretů a že Rajchl k tomu zbaběle mlčí.
Chlapci jsou jako obvykle vedle jak ta jedle. Buď jim uniklo, že jsem se k tomu jednoznačně pro iDnes vyjádřil, nebo jako obvykle jen lžou.
Oni totiž při své servilitě vůči Zelenskému či von der Leyenové, do jejichž tlustého střeva jsou zalezlí tak, že jim nejsou vidět už ani boty, nejsou schopni pochopit, že skutečně suverénní český politik musí hájit zájmy našeho státu bez ohledu na to, zda se vyjadřuje ke svým politickým přátelům, či oponentům.
Ano, s AfD máme podobné vidění světa a témeř totožný náhled na muslimskou migraci, Green Deal či válku na Ukrajině. Nicméně to neznamená, že se neozvu v momentě, kdy se tato strana, respektive její bavorská odnož otevřeně postaví proti českým národním zájmům.
Protože přesně tak má sebevědomý český politik reagovat.
Takže kolegům z bavorské AfD po svém vyjádření pro iDnes ještě jednou jasně vzkazuji:
Budeme s vámi rádi rozvíjet česko-německé vztahy, bojovat proti migraci, Green Dealu, válce na Ukrajině i federalizaci EU. Ovšem pokud o takovou spolupráci máte zájem, tak dejte ruce pryč od Benešových dekretů. Už dávno nejsme německý protektorát, a tudíž nám do naší legislativy absolutně nemáte co mluvit. Pokud chcete být s námi v přátelském vztahu, pak tuto skutečnost musíte pochopit a respektovat. Jestliže toho nejste schopni, tak už přáteli být dále nemůžeme.
Naše suverenita a svrchovanost není na prodej.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku