Zwyrtek Hamplová: Zkušenost, inteligence, odvaha i vtip Miloše Zemana

25.05.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Miloše Zemana o Petru Pavlovi.

Zwyrtek Hamplová: Zkušenost, inteligence, odvaha i vtip Miloše Zemana
Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Jsem hrdá na to, že si s panem prezidentem mohu dát pusu, obejmout se a říct “Ahoj Milošku, jsem moc ráda, tě zase vidím…“ Jeho osobní nasazení je obdivuhodné a jeho vystoupení spatra až neuvěřitelné… O obsahu řečeného nemluvě - vtip, smysluplnost, sdělení… Tykání mi nabídl po mém zvolení do Senátu, což označil od Kroměřížských za majstrštyk… Jinak jsme se setkávali už od roku 1989… Od něho a Václava Klause jsem si proto jako prvních nechala v Senátu na startu poradit a dodat zdravé kuráže…  Milošovo aktuální vystoupení v Brně odráží zkušenost, inteligenci, odvahu i vtip. Ale také varování… Pokud co řekne, ví proč a stojí si za tím. Ostatně pod doporučení NEVOLIT příště Petra Pavla by se jistě podepsal i druhý pan prezident Václav Klaus. Protože oběma jde o Českou republiku, a oba jsou zralými osobnostmi s vlastními názory. Což nelze říct o současném prezidentovi…. Tedy - Miloši, už se zase těším na setkání… A pusa bude… Za to, že jsi lidem neustále pevně po boku… Oni to ví.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nejste vítaní. Ani za tisíc let. Rozpustit! Brněnská smršť proti landsmanšaftu
„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby
Söder: Sudetští Němci s Posseltem v čele vytvořili „evropské dílo míru“
„Idi*t a lump.“ Zeman si před demonstrací nebral servítky

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Zeman , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je Petr Pavel ostudou prezidentského úřadu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Michal Kučera byl položen dotaz

Finance

Co přesně se po praktické stránce změní, když projde návrh vlády a MF bude mít větší vliv na rozpočty nezávislých institucí? Já nevím, ale pokud jde o peníze, které těmto institucím dává stát, proč by na přidělování financí neměl mít vlil? Kdo by ho pak měl mít. Teda pokud jde o peníze státu.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zastavte nechtěný úbytek svalové hmotyZastavte nechtěný úbytek svalové hmoty Smíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatíSmíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: Zkušenost, inteligence, odvaha i vtip Miloše Zemana

15:01 Zwyrtek Hamplová: Zkušenost, inteligence, odvaha i vtip Miloše Zemana

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Miloše Zemana o Petru Pavlovi.