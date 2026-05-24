Zwyrtek Hamplová: Zkušenost, inteligence, odvaha i vtip Miloše Zemana

Jsem hrdá na to, že si s panem prezidentem mohu dát pusu, obejmout se a říct “Ahoj Milošku, jsem moc ráda, tě zase vidím…“ Jeho osobní nasazení je obdivuhodné a jeho vystoupení spatra až neuvěřitelné… O obsahu řečeného nemluvě - vtip, smysluplnost, sdělení… Tykání mi nabídl po mém zvolení do Senátu, což označil od Kroměřížských za majstrštyk… Jinak jsme se setkávali už od roku 1989… Od něho a Václava Klause jsem si proto jako prvních nechala v Senátu na startu poradit a dodat zdravé kuráže… Milošovo aktuální vystoupení v Brně odráží zkušenost, inteligenci, odvahu i vtip. Ale také varování… Pokud co řekne, ví proč a stojí si za tím. Ostatně pod doporučení NEVOLIT příště Petra Pavla by se jistě podepsal i druhý pan prezident Václav Klaus. Protože oběma jde o Českou republiku, a oba jsou zralými osobnostmi s vlastními názory. Což nelze říct o současném prezidentovi…. Tedy - Miloši, už se zase těším na setkání… A pusa bude… Za to, že jsi lidem neustále pevně po boku… Oni to ví.
