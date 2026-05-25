Petr Holec: Pavel přiznal barvu. Díky Posseltovi

25.05.2026 13:45 | Komentář
autor: Jakub Makarovič

Komentátor Petr Holec se vrací ke sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se uskutečnil v Brně a našel na akci i jednu pozitivní věc. Akce podle něj alespoň naplno ukázala „totální šílenství naší opozice i jejího lídra, prezidenta Petra Pavla.“ Čím jasněji se totiž vládní strany stavěly proti konání sjezdu spolku, který neuznává Benešovy dekrety, tím více ho podporovala opozice a prezident dal pro jistotu celé akci i vlastní záštitu.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu

V Brně od čtvrtka probíhal několikadenní festival Meeting Brno, kam kvůli údajnému „smíření“ přicestovali i zástupci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Poprvé v historii se tak konal sjezd landsmanšaftu na českém území, proti čemuž se vymezila řada spolků, expertů i politiků v čele s vládními SPD, ANO a Motoristů.

Holec spatřuje na celé akci jedinou pozitivní věc, že prý dokonale ukázala na šílenství současné opozice. „Šéf německého landsmanšaftu Bernd Posselt samozřejmě do Česka nepřivezl žádné ‚smíření´, ale pořádnou kupu nenávisti. Ta se nakonec z Brna, místa konání sjezdu, úspěšně přelila i do zbytku země. Za jedno ale Posseltovi musíme poděkovat. Ano, fakt musel do Česka z Německa přijet tenhle ‚sympaťák´ s hitlerovským knírkem a patkou, aby ukázal totální šílenství naší opozice i jejího lídra, prezidenta Petra Pavla,“ píše Holec v komentáři.

Opozice svým kroky prý posunula už tak posunuté mantinely politického šílenství. „Ty vždycky aspoň  respektovaly nedotknutelnost jistých věcí, které se týkají ‚národa´. Teď ale opozice v čele s Pavlem porušila i tohle pravidlo, když se ohledně sjezdu německého landsmanšaftu nadšeně postavila na jeho stranu. A vlastně nejen postavila: prezident i opoziční lídr Senátu Miloš Vystrčil se trumfovali v tom, kdo dá sjezdu větší záštitu. V záchvatu snaživosti tak zaštítili akci party založené kdysi nácky, kteří hromadně zničili jejich vlastní zemi,“ nechápe Holec počínání opozice.

Holec připomíná, že vládní poslanci ve Sněmovně odhlasovali usnesení proti konání sjezdu v Česku i to, jak reagoval Bernd Posselt a politici opozice. „Dokonce bych řekl, že kolaborantství opozice i prezidenta Pavla rostlo úměrně s drzostí Posselta na území Česka. Ten sem nejdřív přivezl ‚smíření‘, pak začal kritizovat tzv. Benešovy dekrety, načež přidal označení české sněmovny za ‚frašku‘. A končil přátelským konstatováním, že pro vládní MOTO a SPD není v Evropě místo,“ připomíná Holec.

V komentáři Holec dále připodobňuje Posseltova slova k nástupu nacismu, když tvrdí, že v Evropě není místo pro zmíněné vládní strany a jejich statisíce voličů. Nastiňuje, jak by měla reagovat po takových slovech rozumná opozice, což se pochopitelně u nás nestalo. A s ohledem na Benešovy dekrety připomíná také slova prezidenta Miloše Zemana.

