Petr Holec: Pavel přiznal barvu. Díky Posseltovi

V Brně od čtvrtka probíhal několikadenní festival Meeting Brno, kam kvůli údajnému „smíření“ přicestovali i zástupci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Poprvé v historii se tak konal sjezd landsmanšaftu na českém území, proti čemuž se vymezila řada spolků, expertů i politiků v čele s vládními SPD, ANO a Motoristů.
Holec spatřuje na celé akci jedinou pozitivní věc, že prý dokonale ukázala na šílenství současné opozice. „Šéf německého landsmanšaftu Bernd Posselt samozřejmě do Česka nepřivezl žádné ‚smíření´, ale pořádnou kupu nenávisti. Ta se nakonec z Brna, místa konání sjezdu, úspěšně přelila i do zbytku země. Za jedno ale Posseltovi musíme poděkovat. Ano, fakt musel do Česka z Německa přijet tenhle ‚sympaťák´ s hitlerovským knírkem a patkou, aby ukázal totální šílenství naší opozice i jejího lídra, prezidenta Petra Pavla,“ píše Holec v komentáři.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Holec připomíná, že vládní poslanci ve Sněmovně odhlasovali usnesení proti konání sjezdu v Česku i to, jak reagoval Bernd Posselt a politici opozice. „Dokonce bych řekl, že kolaborantství opozice i prezidenta Pavla rostlo úměrně s drzostí Posselta na území Česka. Ten sem nejdřív přivezl ‚smíření‘, pak začal kritizovat tzv. Benešovy dekrety, načež přidal označení české sněmovny za ‚frašku‘. A končil přátelským konstatováním, že pro vládní MOTO a SPD není v Evropě místo,“ připomíná Holec.
V komentáři Holec dále připodobňuje Posseltova slova k nástupu nacismu, když tvrdí, že v Evropě není místo pro zmíněné vládní strany a jejich statisíce voličů. Nastiňuje, jak by měla reagovat po takových slovech rozumná opozice, což se pochopitelně u nás nestalo. A s ohledem na Benešovy dekrety připomíná také slova prezidenta Miloše Zemana.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku