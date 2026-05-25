21. týden na Energetické burze ČMKB

25.05.2026 9:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 21. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 56 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 89 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2521 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2439 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2322 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2204 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 1027 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 1017 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 787 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 779 CZK/MWh. 

