Senátor Růžička: Nejde o spor mezi Němci a Čechy

25.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Senátor Růžička: Nejde o spor mezi Němci a Čechy
Foto: ČT24
Popisek: Senátor Jiří Růžička v pořadu Interview ČT24

Kdo chtěl, tak na vlastní oči viděl! Vyvolávání strachu a nenávisti, která stála a stojí na počátku všech hrůz minulosti i současnosti, rozeštvávání společnosti, vandalismus - to vše patří do arzenálu někoho jiného než těch, co se sjeli o víkendu na festival Meeting Brno. Pouť smíření, česko - německá bohoslužba, desítky různých akcí a debat... Je jasné, že vůbec nejde o spor mezi Němci a Čechy. Je to spor mezi Čechy a Čechy!

Mgr. Jiří Růžička

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nejste vítaní. Ani za tisíc let. Rozpustit! Brněnská smršť proti landsmanšaftu
„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby
Söder: Sudetští Němci s Posseltem v čele vytvořili „evropské dílo míru“
„Idi*t a lump.“ Zeman si před demonstrací nebral servítky

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Růžička

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Teče nenávist pouze z jedné strany, ze strany odpůrců sjezdu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Média

Chápu vás dobře, že podle vás jsou to média, která ovlivňují občanskou soudružnost a útoky na ně, ji narušují? Nemyslíte, že ji narušujete hlavně vy politici těmi svými neustálými útoky na sebe i na lidi. Právě ODS občany dost ráda nálepkuje, což je podle mě špatně a nemyslím si, že vám to přiláká v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Růžička: Nejde o spor mezi Němci a Čechy

14:01 Senátor Růžička: Nejde o spor mezi Němci a Čechy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.