Rajchl (PRO): Ministr Dvořák o koruně řekl, že je to pidiměna. Podle mě je Dvořák pidiministr

Všechny strany pětikoalice s výjimkou Pirátů v předvolebních debatách svorně prohlašovaly, že nejsou pro nahrazení koruny eurem.

Po dvou letech je všechno jinak a najednou nám všichni vysvětlují, jak by byla tato změna pro nás úžasná.

Minsitr Dvořák o koruně řekl, že je to pidiměna.

Podle mě je naopak Dvořák pidiministr a celá ta hvězdná sestava ve Strakovce je pidivláda s klesající podporou, která nemá nejmenší mandát takto zásadní krok realizovat.

Vzdání se vlastní měny by bylo dalším zásadním krokem k naprosté rezignaci na status České republiky coby svrchované a suverénní země.

A především je to krok, jenž drtivá většina našich občanů odmítá.

Takže pane pidiministře, dovoluji si Vám vzkázat, že Vy a Vaši kolegové nejste ve vládě proto, abyste si tam dělali, co se vám zamane, nýbrž abyste realizovali vůli občanů České republiky.

Pokud to nechápete, tak se seberte a odejděte.

My v PRO budeme dělat to, co si přejí lidé, nikoliv to, co si přejí finanční struktury, které tuto vládu řídí.

Euru říkáme jasné a kategorické NIKDY!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

