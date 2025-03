Rajchl (PRO): Německo zakotvilo do své ústavy klimatickou neutralitu

V podstatě to znamená, že tímto krokem obejdou tzv. dluhovou brzdu, když výdaje za tímto účelem se nebudou do nákladů omezených touto pojistkou fiskální odpovědnosti započítávat. To samé platí i o výdajích na obranu.

A tak si naši západní sousedi mohou nyní v klidu půjčit 900 miliard eur a nalít je do zbrojení a do Green Dealu, aniž by tím porušili přísná rozpočtová pravidla. Tento krátkodobý ohřev jejich ekonomiky se jim ve střednědobém horizontu vrátí na hlavu jako bumerang. Stručně řečeno se rozhodli ve jménu zeleného náboženství a adorace války zdestruovat své veřejné finance. Co započala Mutti Merkel, to se Onkel Friedrich rozhodl dokončit.

Teď je na nás, zda se pod vlivem germanofilů v čele s Fialou a pod tlakem politických neziskovek rozhodneme za nimi skočit do propasti, nebo zda pochopíme, že se tam dočista zbláznili, a vydáme se cestou zdravého rozumu.

Pokud to zvládneme, tak je skutečně ve výši platů brzy doženeme. Neboť tohle rozpočtové gamblerství prostě nemůže mít dobrý konec.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

